影／高雄路竹工廠大火 後方倉庫延燒前方廠房

高雄市路竹區一區200平方公尺的連棟工廠因廠區後方的塑膠粒倉庫起火，延燒前方工廠，消防局調度大批人車趕往灌救近4小時，仍未完全滅火。目擊者表示，原本消防人員已控制火勢，沒想到強大風力助燃，才往前延燒到工廠區域，消防人員正派怪手到場撥開悶燒區域滅火降溫，以免出現內部悶燒情況。

火災黑煙隨著風向吹向鄰近的國道一號高速公路，導致能見度不到10公尺，嚴重影響南北向車流，幸好未因此傳出交通事故。

據了解，現場燃燒的3棟連排工廠地主為王姓男子，分租給不同廠商，其中包括電機、製鞋廠等，王姓地主看到現場工廠全部燃燒，情緒激動表示「全都燒沒了」。

因廠區堆放大批塑膠製品，非常易燃，現場取水又不易，直到泡沫車支援才有效遏止火勢，所幸逢假日無人上班，未傳出人員傷亡。

附近机姓住戶表示，火勢起初從工廠最後一排堆放塑膠粒及真空包裝等場域往左側延燒，原本消防人員已經控制火勢，沒想到風向轉變助燃，導致大火由後往前燒，其中一間工廠後方堆放甲烷桶直接燒毀，另一間工廠放有疑似移工煮飯用的20公升瓦斯桶3支，其中2支被發現後馬上移走，避免爆炸讓災情擴大。

机姓住戶表示，今天下午4點多他與友人經過這邊，看到第一波到場的消防人力不足，立即上前幫忙拉水線，消防人員後續趕到支援，幸好今天例假日，沒有人上班，不然影響會更大。

台電人員獲報後，第一時間到場將鄰近工廠斷電，但其中一棟工廠旁有高壓電塔，貿然停電恐影響附近工廠作業，又擔心因工廠火災太大過熱導致電塔融化倒塌，消防人員只能在灌救之餘持續噴水降溫，台電人員也通報附近工廠，預知隨時可能因災情擴大而斷電，避免危險。