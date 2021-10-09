影／重機男拒檢逃逸還向警方揮手挑釁 警將罰18萬

基隆市警第四分局員警昨晚在基金三路執行取締酒駕勤務，一名騎重機男子駕駛佯裝配合執法，接著猛踩油門加速衝過路檢點逃逸，並轉頭向警方揮手挑釁。警方顧及安全沒有緊追，將通知車主到案查明騎乘者，將以「拒測」予以舉發，開出18萬元罰單。

基隆市警察局保安隊小隊長王仁儀、警員胡家祥、黃冠傑、謝雷生，於昨晚在基金三路縣市交界處執行取締酒駕勤務，一輛從萬里往基隆方向騎乘的重機騎士行經路檢點，男駕駛佯裝配合執法，接著猛踩油門加速衝過路檢點逃逸，並轉頭向警方揮手挑釁。

警方顧及用路人安全沒有立即追車，警方沿線調閱路口監視器畫面，查出車主資料是一名女性，將通知到案說明騎乘男子身分，警方將依道路交通管理處罰條例「拒測」予以舉發，開出18萬元罰單。