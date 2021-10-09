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女山友國慶連假爬無明山腳扭傷求援 黑鷹直升機吊掛救出

聯合報 / 記者江良誠王燕華／連線即時報導

今天國慶連假首日，位於台中、花蓮交界處的無明山，傳出一名女山友腳扭傷，需要救援。為搶救援時效，空勤總隊花蓮駐地出動黑鷹直升機，下午前往搜救，順利將女山友吊掛，送到花蓮，由消防人員接駁後送醫院治療。

無明山位在台中市和平區平等里與花蓮縣秀林鄉富世村間，海拔標高3451公尺，為百岳名「十峻」之一，也是中央山脈北二段具有代表性的一座山，地勢陡峭，相當難走。

台中市消防局接獲通報，一名63歲女山友腳部扭傷，需要救援，派出谷關、和平分隊協助救援，但如步行入山可能需要2到3天路程，因此同步協請空勤直升機出動進行吊掛救援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，今天下午3時05分接獲勤指中心通知，執行無明山南鞍救援任務，即出動黑鷹直升機，下午3時41分起飛，下午3時55分發現目標位於10300呎險峻山稜線，完成高、低空偵察及風險評估後，由特搜隊員吊掛救出，傷者生命徵象穩定，下午4時30分飛返花蓮德興棒球場旁空地降落，再由救護人員接手後送醫院。

最近山域解禁，山友登山受傷請求救援事故頻傳，9月底也有一名吳姓山友攀登南投縣信義鄉無雙山，因為腳扭傷求援，最後也是出動黑鷹直升機吊掛。

李姓消防隊員表示，山友登山應做好事前準備與計畫，行程應確實依計畫行進與宿營，並請山友發揮自我負責規範，提升登山安全，準備不夠充足就登山，不僅容易發生事故，動輒請求消防隊員協助、甚至出動空勤直升機救援，只讓消防隊員疲於奔命。

空勤總隊花蓮駐地今天出動黑鷹直升機，前往無名山吊掛救援腳部扭傷的女山友。圖／空勤總隊提供
空勤總隊花蓮駐地今天出動黑鷹直升機，前往無名山吊掛救援腳部扭傷的女山友。圖／空勤總隊提供
空勤總隊花蓮駐地今天出動黑鷹直升機，前往無名山吊掛救援腳部扭傷的女山友。圖／空勤總隊提供
空勤總隊花蓮駐地今天出動黑鷹直升機，前往無名山吊掛救援腳部扭傷的女山友。圖／空勤總隊提供

黑鷹直升機 山友 花蓮

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