女山友國慶連假爬無明山腳扭傷求援 黑鷹直升機吊掛救出

今天國慶連假首日，位於台中、花蓮交界處的無明山，傳出一名女山友腳扭傷，需要救援。為搶救援時效，空勤總隊花蓮駐地出動黑鷹直升機，下午前往搜救，順利將女山友吊掛，送到花蓮，由消防人員接駁後送醫院治療。

無明山位在台中市和平區平等里與花蓮縣秀林鄉富世村間，海拔標高3451公尺，為百岳名「十峻」之一，也是中央山脈北二段具有代表性的一座山，地勢陡峭，相當難走。

台中市消防局接獲通報，一名63歲女山友腳部扭傷，需要救援，派出谷關、和平分隊協助救援，但如步行入山可能需要2到3天路程，因此同步協請空勤直升機出動進行吊掛救援。

空勤總隊花蓮駐地勤務第一大隊第三隊表示，今天下午3時05分接獲勤指中心通知，執行無明山南鞍救援任務，即出動黑鷹直升機，下午3時41分起飛，下午3時55分發現目標位於10300呎險峻山稜線，完成高、低空偵察及風險評估後，由特搜隊員吊掛救出，傷者生命徵象穩定，下午4時30分飛返花蓮德興棒球場旁空地降落，再由救護人員接手後送醫院。

最近山域解禁，山友登山受傷請求救援事故頻傳，9月底也有一名吳姓山友攀登南投縣信義鄉無雙山，因為腳扭傷求援，最後也是出動黑鷹直升機吊掛。