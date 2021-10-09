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高雄路竹塑膠粒倉庫大火 延燒3小時持續灌救中

屏東枋寮鄉台1線4車追撞 一駕駛輕傷

中央社 / 屏東縣9日電

國慶連假第一天，南下墾丁及往台東的屏東枋寮鄉台1線湧現車潮，台1線枋寮鄉太源路口下午3時許，發生4車追撞交通事故，一名駕駛擦挫傷，警方酒測，4名駕駛都沒有酒駕。

枋寮警分局指出，國慶連假第一天，屏東台1線枋寮鄉5岔路口，清晨5時開始就湧現車潮，從上午7時到下午2時，每小時車潮都在2000輛次以上，上午8時到9時，達3000多輛次。

警方表示，下午3時許，在枋寮鄉台1線太源路口，李姓駕駛人駕駛曳引大貨車沿台1線南往北方向行駛，與前方同向3台車輛，分別是大貨車、小貨車及小客車發生追撞，造成一名駕駛擦挫傷意識清楚。

警方表示，4名駕駛酒測值均為0，肇事原因正調查釐清中。

警方呼籲，連續假期車多，駕駛人於用路時必須保持安全車距，並隨時注意車前車況，若行經車多路段減速慢行不要隨意變換車道，維護行車安全。

車潮 屏東 國慶

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