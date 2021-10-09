黑煙直衝天際！高雄路竹塑膠粒倉庫大火 延燒3小時持續灌救中
高雄市路竹區太平路一間製鞋廠塑膠粒子倉庫今天下午3點57分發生火警，現場濃煙密布，在國道一號上就能看到，直到晚間6時許仍持續悶燒中。高雄市消防局派遣多人持續到場布水線灌救，但因廠內多為易燃品，火勢快速延燒開來，且不時傳出輕微爆炸聲，一時難以控制。王姓業者表示，這間是放置塑膠粒的倉庫，平常沒有人，裡面有一兩台機器，暫時難以推測起火原因。
據了解，起火倉庫面積為200平方公尺，火勢由倉庫後方往前延燒，沒有人受困受傷，即使消防人員持續灌救，但火勢一發不可收拾，陸續傳出鐵皮融化倒塌聲響，附近居民也到場關心。
因工廠位於國道一號附近，濃煙衝上天際，連帶影響國道一號南下仁德交流道至楠梓交流道沿線車速，目前高雄市環保局已派員隨著風向測量是否有空汙問題，詳細起火原因有待釐清。
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