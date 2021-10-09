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高雄路竹塑膠粒倉庫大火 延燒3小時持續灌救中

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高雄路竹製鞋廠烏煙密布 環保局：持續監測是否釀空汙

聯合報 / 陳玫伶王昭月／高雄即時報導

高雄市路竹區太平路一間製鞋工廠今天下午3點57分發生火警，現場濃煙衝天，在國道一號上就能看到，也因造成北上車輛降速，回堵約9公里，高雄市消防局派遣16車24人到場灌救，並持續派車支援中，高市環保局派員到場監測空氣品質受影響程度，依今日風速及降雨情形研判，暫時不致造成重大空汙危害。

據了解，現場燃燒的是塑膠粒子燃燒面積約200平方公尺，並未發現人員受困，詳細起火原因仍待釐清。消防人員前往持續灌救中。不過起火時，現場濃煙密布，且飄散塑膠臭味，數公里外都受影響，黑煙在國道上都能看到，一度還影響車行。

高雄市環保局長張瑞琿表示，火警發生後，已派員前往現場監測，空氣品質稍微出高值，但一下下就降下來。原因可能因為今天風速快，又有點下雨，所以整個狀況還好。至於是否造成周邊空汙，環保局還在嚴密觀測中。

高雄市路竹區太平路一間製鞋工廠火警，濃煙在高速公路都看得到。圖／讀者提供
高雄市路竹區太平路一間製鞋工廠火警，濃煙在高速公路都看得到。圖／讀者提供

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