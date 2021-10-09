台南深夜兩車擦撞 轎車內3人一度受困
今天凌晨2時17分，34歲黃姓男子駕駛轎車沿台南市安南區安明路北向南左轉郡安路，24歲魏姓男子駕駛廂型車剛好沿安明路南向北行駛，兩車不慎碰撞後，黃車失控衝撞濱海橋水泥護欄，車頭和右側車身凹陷，黃及其乘客3人一度受困，經消防人員協助脫困，黃左手骨折、2乘客身體輕微擦挫傷，經緊急送醫並無大礙，魏則腳部擦傷未送醫。
台南市警三分局調查，雙方酒測值均為零，發現黃車未依規讓車，魏車則未注意車前狀況。警方指出，肇事原因仍待進一步釐清。
據調查，凌晨2時17分，兩車在安南區安明路與郡安路口碰撞後，轎車失控衝撞濱海橋水泥護欄，車頭和右側車身凹陷，致轎車車內3人一度受困，經消防及救護人車到場後協助脫困，緊急送醫，均無生命危險。至於廂型車駕駛則腳部擦傷未送醫，整個人癱坐在路邊，直至友人獲報趕到現場關切，這才回過神來。
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