快訊

高雄路竹塑膠粒倉庫大火 延燒3小時持續灌救中

男子學蜘蛛人企圖行竊不成 警方追查月餘在台中逮人

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

28歲溫姓男子在台中涉及多起竊案，8月間還到苗栗試運氣，企圖攀牆爬上一處民宅2樓行竊，因窗戶打不開作罷，住戶雖無損失但查覺有人企圖入侵屋內，報警處理，苗栗警方列為重大案件偵辦，經1個多月追查，10月7日在台中地區將溫男拘捕到案，詢後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局8月接獲民眾報案，稱住家疑遭人入侵，經員警調閱監視器，發現一名男子凌晨3點多騎機車找目標，竟學蜘蛛人攀牆至2樓意圖行竊，卻因窗戶打不開而作罷。警方查出歹徒騎乘租用的機車，深夜找尋目標，還不顧危險徒手攀爬牆面瓦斯管線，像電影蜘蛛人一樣手腳俐落，但因窗戶內有兒童安全鎖無法進入而失敗。

專案小組追查，嫌犯案發前搭火車到苗栗後曾到旅館住宿，再租機車犯案後返回台中，活動範圍以台中地區為主，以此手法已在台中涉及多起竊案。苗栗警方多次前往台中地區調閱租車及住房等紀錄，並與台中市相關分局情資共享，歷經一個多月追查，10月7日在台中市會同轄區分局埋伏，順利將溫姓男子拘捕到案，初步清查他除涉及苗栗分局轄區住竊未遂案件，也涉及台中地區多起竊案，由相關分局偵辦釐清。

警方查獲竊嫌時，在他身上發現作案用手套、手電筒及疑似贓款9000多元，溫男因在台中涉多起竊案擔心遭鎖定，8月特地跨轄到苗栗試運氣，沒想到偷雞不著蝕把米，回台中老巢後還遭苗栗警方跨轄逮人，直呼倒楣。

28歲男子8月間從台中到苗栗試運氣，學蜘蛛人攀牆企圖闖民宅行竊但未成功，苗栗警方追查月餘將他查獲移送法辦。記者胡蓬生／翻攝
28歲男子8月間從台中到苗栗試運氣，學蜘蛛人攀牆企圖闖民宅行竊但未成功，苗栗警方追查月餘將他查獲移送法辦。記者胡蓬生／翻攝

台中市 監視器 贓款

延伸閱讀

女力報到 「苗栗女孩月」創意海報徵選頒獎發表成果

扯 台南殯儀館傳竊案 連死者名牌包也被偷

苗縣盤點各都計區23處危險路口 獲補助1.5億元進行改善

苗栗、頭屋16個村里13日停水7小時 36里水壓降低

相關新聞

黑煙直衝天際！高雄路竹塑膠粒倉庫大火 延燒3小時持續灌救中

高雄市路竹區太平路一間製鞋廠塑膠粒子倉庫今天下午3點57分發生火警，現場濃煙密布，在國道一號上就能看到，直到晚間6時許仍...

畫面曝光！高雄路竹工廠大火 濃煙直衝天際

高雄市路竹區太平路一間工廠今天下午3點57分發生火警，現場濃煙密布，在國道一號上就能看到。高雄市消防局派遣16車24人到...

棒球隊學生疑訓練時中暑身亡 陳其邁要求查明真相

高雄七賢國中棒球隊黃姓學生日前過世，遭教育團體質疑訓練過當導致身體不適身亡，今日舉行告別式，高雄市長陳其邁今午偕教育局長...

高雄男影印五倍券要翻倍使用 被店家抓包警送辦

五倍券昨天正式領用，就有人動起歪腦筋。高雄一名洪姓男子昨天手持影印的五倍券，到牛排館消費，卻因影印品質太差，店家員工一摸...

國慶連假爬無明山腳扭傷求援 黑鷹直升機吊掛救出

今天國慶連假首日，位於台中、花蓮交界處的無明山，傳出一名女山友腳扭傷，需要救援。為搶救援時效，空勤總隊花蓮駐地出動黑鷹直...

高雄路竹製鞋廠烏煙密布 環保局：持續監測是否釀空汙

高雄市路竹區太平路一間製鞋工廠今天下午3點57分發生火警，現場濃煙衝天，在國道一號上就能看到，也因造成北上車輛降速，回堵...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。