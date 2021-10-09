男子學蜘蛛人企圖行竊不成 警方追查月餘在台中逮人

28歲溫姓男子在台中涉及多起竊案，8月間還到苗栗試運氣，企圖攀牆爬上一處民宅2樓行竊，因窗戶打不開作罷，住戶雖無損失但查覺有人企圖入侵屋內，報警處理，苗栗警方列為重大案件偵辦，經1個多月追查，10月7日在台中地區將溫男拘捕到案，詢後依竊盜罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

苗栗警分局8月接獲民眾報案，稱住家疑遭人入侵，經員警調閱監視器，發現一名男子凌晨3點多騎機車找目標，竟學蜘蛛人攀牆至2樓意圖行竊，卻因窗戶打不開而作罷。警方查出歹徒騎乘租用的機車，深夜找尋目標，還不顧危險徒手攀爬牆面瓦斯管線，像電影蜘蛛人一樣手腳俐落，但因窗戶內有兒童安全鎖無法進入而失敗。

專案小組追查，嫌犯案發前搭火車到苗栗後曾到旅館住宿，再租機車犯案後返回台中，活動範圍以台中地區為主，以此手法已在台中涉及多起竊案。苗栗警方多次前往台中地區調閱租車及住房等紀錄，並與台中市相關分局情資共享，歷經一個多月追查，10月7日在台中市會同轄區分局埋伏，順利將溫姓男子拘捕到案，初步清查他除涉及苗栗分局轄區住竊未遂案件，也涉及台中地區多起竊案，由相關分局偵辦釐清。

警方查獲竊嫌時，在他身上發現作案用手套、手電筒及疑似贓款9000多元，溫男因在台中涉多起竊案擔心遭鎖定，8月特地跨轄到苗栗試運氣，沒想到偷雞不著蝕把米，回台中老巢後還遭苗栗警方跨轄逮人，直呼倒楣。