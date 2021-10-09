影／想超車卻落得這下場 阿公騎車載阿嬤撞進超商

高雄市王姓老翁今天上午騎機車載溫姓婦人行經旗山區延平二路，疑未注意車前路況，往右想超過前方林姓女子騎行的機車，卻沒想到林女也往右偏移，準備到路口待轉，王翁機車撞後失控往右衝進超商，王翁及溫婦手腳皆遭超商門口的破碎玻璃割傷，現場血跡斑斑，3人全部送醫治療後已無大礙。

據了解，林女（23歲）今天上午騎機車行經延平二路外側車道，往樹人橫路左轉，想靠右到路口待轉區時，疑因王翁（77歲）想從右後方超車，兩輛機車撞在一起，林女連人帶車倒地，王翁與溫婦（76歲）衝進超商大門，機車直接卡在玻璃門框上，溫婦摔落機車，王翁默默撐著機車。