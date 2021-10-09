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棒球隊學生疑訓練時中暑身亡 陳其邁要求查明真相
高雄七賢國中棒球隊黃姓學生日前過世，遭教育團體質疑訓練過當導致身體不適身亡，今日舉行告別式，高雄市長陳其邁今午偕教育局長謝文斌參加公祭，要求教育局調查釐清真相，如果因訓練過當或其他不合理情事導致事故，務必追究相關人員責任，給家長交代。
黃姓學生今年9月20日在校內參加球隊訓練，出現意識不清現象，校方協助就醫，但黃延至10月2日不治，醫院診斷死因是「熱中暑合併多重器官衰竭」，教團質疑黃生因訓練過度被操死。
陳其邁今午赴殯儀館到黃姓少年公祭現場致意並慰問家屬，他強調會調查真相，若有訓練過當或其他不合理情事，會追究相關人員責任，並請教育局全力發展運動科學化，在專業的醫療防護下，讓學生安全訓練。
高市教育產業工會申訴部主任劉亞平昨表示，七賢國中棒球隊在上月19日輸球，隔天球員被要求加強練習，孩子就在烈日下練球到上午11點多，直到黃姓少年不支倒地。校方表示，教練發現黃生當時坐下，身體似乎不適，趕緊協助送醫，但學生最後依然不治。
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