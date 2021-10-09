影／詐騙車手入監前犯毒癮搶超商！不到10小時被逮

台中市22歲吳姓工人淪為詐騙集團車手因詐欺案將入獄，今天凌晨0時30分因毒癮發作，變裝搶霧峰區一家超商，搶走店內2700多元現金後騎車逃逸，警方立即成立專案小組，今天上午10時左右循線在吳男上工的工地將他逮捕到案，並起出作案衣物，警詢後將全案依強盜罪移送法辦。

警方透過超商監視器發現，一名男子穿黑白條紋上衣、戴安全帽，進入霧峰區一家超商櫃台前假裝結帳，並趁結帳店員打開收銀機時，拿出預藏的刀要脅店員交出收銀機內現金，店員趁機跑到超商外求救，男子見狀跳進超商櫃台內，拿走收銀機內2700多元現金後，騎機車逃逸。

霧峰警分局偵查隊隊長張漢章說，警方在超商遭搶後，立即成立專案小組，漏夜調閱逃逸沿線監視器，發現嫌犯以物體遮蔽機車車牌，並且在逃逸中變換服裝，以躲避警方查緝。

警方經分析比對出涉案車輛，鎖定犯下詐欺案被警方列為詐欺案拘提對象的吳姓男子涉有重嫌，經擴大調閱追查，今天上午10時許在吳嫌工作的工地將吳嫌逮捕到案，並起獲相關涉案衣物等物證。

據了解，吳嫌染毒，因淪為詐騙集團車手涉及詐欺案被判刑，即將入監服刑，今天凌晨因毒癮發作，缺錢買毒，利用自己的機車以衣物遮車牌，才會搶超商。吳姓搶嫌承認缺錢犯案，全案在警詢後，依強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。