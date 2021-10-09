影／詐騙車手入監前犯毒癮搶超商！不到10小時被逮
台中市22歲吳姓工人淪為詐騙集團車手因詐欺案將入獄，今天凌晨0時30分因毒癮發作，變裝搶霧峰區一家超商，搶走店內2700多元現金後騎車逃逸，警方立即成立專案小組，今天上午10時左右循線在吳男上工的工地將他逮捕到案，並起出作案衣物，警詢後將全案依強盜罪移送法辦。
警方透過超商監視器發現，一名男子穿黑白條紋上衣、戴安全帽，進入霧峰區一家超商櫃台前假裝結帳，並趁結帳店員打開收銀機時，拿出預藏的刀要脅店員交出收銀機內現金，店員趁機跑到超商外求救，男子見狀跳進超商櫃台內，拿走收銀機內2700多元現金後，騎機車逃逸。
霧峰警分局偵查隊隊長張漢章說，警方在超商遭搶後，立即成立專案小組，漏夜調閱逃逸沿線監視器，發現嫌犯以物體遮蔽機車車牌，並且在逃逸中變換服裝，以躲避警方查緝。
警方經分析比對出涉案車輛，鎖定犯下詐欺案被警方列為詐欺案拘提對象的吳姓男子涉有重嫌，經擴大調閱追查，今天上午10時許在吳嫌工作的工地將吳嫌逮捕到案，並起獲相關涉案衣物等物證。
據了解，吳嫌染毒，因淪為詐騙集團車手涉及詐欺案被判刑，即將入監服刑，今天凌晨因毒癮發作，缺錢買毒，利用自己的機車以衣物遮車牌，才會搶超商。吳姓搶嫌承認缺錢犯案，全案在警詢後，依強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。
台中市警局霧峰分局長李建興表示，近期超商發放五倍券，因五倍券等同現金，可能成為歹徒覬覦目標，提醒民眾領取時多加留意周遭環境，如有發現可疑人物請立即撥打110報案電話，警方針對大賣場、超商、銀樓等處所加強防搶巡邏。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言