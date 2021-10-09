快訊

軍公教擬調薪逾3% 可望創25年最高紀錄

影／詐騙車手入監前犯毒癮搶超商！不到10小時被逮

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導

台中市22歲吳姓工人淪為詐騙集團車手因詐欺案將入獄，今天凌晨0時30分因毒癮發作，變裝搶霧峰區一家超商，搶走店內2700多元現金後騎車逃逸，警方立即成立專案小組，今天上午10時左右循線在吳男上工的工地將他逮捕到案，並起出作案衣物，警詢後將全案依強盜罪移送法辦。

警方透過超商監視器發現，一名男子穿黑白條紋上衣、戴安全帽，進入霧峰區一家超商櫃台前假裝結帳，並趁結帳店員打開收銀機時，拿出預藏的刀要脅店員交出收銀機內現金，店員趁機跑到超商外求救，男子見狀跳進超商櫃台內，拿走收銀機內2700多元現金後，騎機車逃逸。

霧峰警分局偵查隊隊長張漢章說，警方在超商遭搶後，立即成立專案小組，漏夜調閱逃逸沿線監視器，發現嫌犯以物體遮蔽機車車牌，並且在逃逸中變換服裝，以躲避警方查緝。

警方經分析比對出涉案車輛，鎖定犯下詐欺案被警方列為詐欺案拘提對象的吳姓男子涉有重嫌，經擴大調閱追查，今天上午10時許在吳嫌工作的工地將吳嫌逮捕到案，並起獲相關涉案衣物等物證。

據了解，吳嫌染毒，因淪為詐騙集團車手涉及詐欺案被判刑，即將入監服刑，今天凌晨因毒癮發作，缺錢買毒，利用自己的機車以衣物遮車牌，才會搶超商。吳姓搶嫌承認缺錢犯案，全案在警詢後，依強盜罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

台中市警局霧峰分局長李建興表示，近期超商發放五倍券，因五倍券等同現金，可能成為歹徒覬覦目標，提醒民眾領取時多加留意周遭環境，如有發現可疑人物請立即撥打110報案電話，警方針對大賣場、超商、銀樓等處所加強防搶巡邏。

台中市霧峰區一家超商今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰區一家超商今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰區一家超商今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰區一家超商今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰分局說明，今天凌晨超商遭搶案，警方在10小時內逮捕搶嫌到案，並起獲相關涉案衣物等物證。圖／警方提供
台中市霧峰分局說明，今天凌晨超商遭搶案，警方在10小時內逮捕搶嫌到案，並起獲相關涉案衣物等物證。圖／警方提供
台中市霧峰區一家超商今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝
台中市霧峰區一家超商今天凌晨遭搶，警方在10小時內，逮捕吳嫌到案。記者趙容萱／翻攝

超商 詐欺 詐騙集團

延伸閱讀

影／台中超商凌晨遭搶！詐欺拘提對象犯案10小時內落網

影／男賣帳戶給詐騙集團又報掛失 遭軟禁連人帶椅逃跑

苑裡公寓大樓工地起火濃煙竄天 2個小時滅火無人傷亡

患妄想症男未規律服藥狠撞工人 重判入監還得賠1913萬

相關新聞

畫面曝光！高雄路竹工廠大火 濃煙直衝天際

高雄市路竹區太平路一間工廠今天下午3點57分發生火警，現場濃煙密布，在國道一號上就能看到。高雄市消防局派遣16車24人到...

棒球隊學生疑訓練時中暑身亡 陳其邁要求查明真相

高雄七賢國中棒球隊黃姓學生日前過世，遭教育團體質疑訓練過當導致身體不適身亡，今日舉行告別式，高雄市長陳其邁今午偕教育局長...

高雄男影印五倍券要翻倍使用 被店家抓包警送辦

五倍券昨天正式領用，就有人動起歪腦筋。高雄一名洪姓男子昨天手持影印的五倍券，到牛排館消費，卻因影印品質太差，店家員工一摸...

影／小琉球交通船靠岸突冒煙 封白沙碼頭迅速撲滅

國慶連假首日，屏東離島小琉球住房近九成，東港東琉線交通船碼頭一早就湧入到小琉球旅遊的遊客，6家交通船機動加班，其中藍白船...

影／想超車卻落得這下場 阿公騎車載阿嬤撞進超商

高雄市王姓老翁今天上午騎機車載溫姓婦人行經旗山區延平二路，疑未注意車前路況，往右想超過前方林姓女子騎行的機車，卻沒想到林...

無辜騎士遭警撞傷告國賠成功 豐原警分局認賠54萬

豐原警分局黃姓警員，3年前追緝闖紅燈逃逸機車，巡邏車因前方吳男違停小貨車，影響視線，造成黃、林煞車不及碰撞，林頭部受傷、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。