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扯 台南殯儀館傳竊案 連死者名牌包也被偷

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南市南區市立殯儀館近日傳出供奉死者的香菸或酒被偷，前日更傳出死者生前名牌包，親朋好友準備其遺物一起入殮，竟然也被竊賊偷走，殯葬業者得知後直呼「太惡劣」，連死者遺物也要偷，調出監視器畫面，發現竊賊行跡，懷疑是慣竊所為，警方表示，已獲知相關訊息，進一步了解當中。

殯葬業者表示，殯儀館內人來人往，出入複雜，近日傳供奉給死者的香菸或酒類不翼而飛，不但令家屬不快，相關訊息傳出後，同業者也紛紛提高警覺，期能盡快揪出不肖人士，未料，前天竟又傳出死者生前名牌包被偷走，更讓同業者群起激憤，怒斥實在太過份了。

據指出，因為親朋好友準備好生前愛包等，希望能陪同死者一起入殮，但因親朋好友家住外地，發現名牌包不翼而飛，向業者反應，經調閱監視器，發現有名頭戴黑帽、身穿黃色上衣的可疑男子。

該名男子在靈堂前當著死者遺照，大剌剌的偷了死者名牌包，連隔壁靈堂的供奉的香菸也沒放過，令業者很火大，懷疑是慣竊所為，並向相關人士反映，希望早日揪出竊賊。而警方指出，已獲知相關訊息，正進一步了解當中。

頭戴黑帽、身穿黃色上衣的可疑男子，在靈堂前當著死者遺照，大剌剌的偷了其名牌包。記者邵心杰／翻攝
頭戴黑帽、身穿黃色上衣的可疑男子，在靈堂前當著死者遺照，大剌剌的偷了其名牌包。記者邵心杰／翻攝
這名可疑男子甚至連隔壁靈堂的供奉的香菸也沒放過，令業者很火大，誓言要揪出竊賊。記者邵心杰／翻攝
這名可疑男子甚至連隔壁靈堂的供奉的香菸也沒放過，令業者很火大，誓言要揪出竊賊。記者邵心杰／翻攝

監視器 殯儀館 台南

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