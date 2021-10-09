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高雄男影印五倍券要翻倍使用 被店家抓包警送辦

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

五倍券昨天正式領用，就有人動起歪腦筋。高雄一名洪姓男子昨天手持影印的五倍券，到牛排館消費，卻因影印品質太差，店家員工一摸紙張察覺有異，馬上報警處理，被警方帶回詢問，依刑法意圖供使用偽造有價證券罪送辦。

警方表示，無業的洪男（24歲）昨天中午在鳳山區的超商領取紙本振興五倍券後，就到附近的某印刷店影印，並跟店家老闆謊稱要做紀念用，當店家不疑有他下，洪男得手整套彩色五倍券。

隨後傍晚6點多時，洪男又帶著不知情的家人，拿著偽造的五倍券到牛排店消費，結帳時因偽造的五倍券紙質過於粗糙，遭到店員懷疑，通報警方，被帶回派出所。

洪男坦承不諱，辯稱是因家中經濟狀況不佳，才將領到的五倍券拿去影印，想要「翻倍使用」。全案警詢後依違反刑法意圖供使用偽造有價證券罪移送偵辦。

鳳山分局呼籲，想充分利用振興五倍券的經濟效益，應循正當管道，找尋合法的優惠活動，而非鋌而走險自行加倍，以免消費不成，又背上刑事責任。

高雄一名洪姓男子昨天手持影印的五倍券，到牛排館消費，卻因影印品質太差，被店家發現。記者邱奕能／翻攝
高雄一名洪姓男子昨天手持影印的五倍券，到牛排館消費，卻因影印品質太差，被店家發現。記者邱奕能／翻攝
高雄一名洪姓男子昨天手持影印的五倍券，到牛排館消費，卻因影印品質太差，被店家發現。記者邱奕能／翻攝
高雄一名洪姓男子昨天手持影印的五倍券，到牛排館消費，卻因影印品質太差，被店家發現。記者邱奕能／翻攝

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