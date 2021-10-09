自小客誤闖基隆工建路下水道工程圍籬 翻車路中3人送醫

許姓男子昨晚10點多，駕駛自小客車載有2名友人，行經基隆市工建路時不慎撞擊下水道工程圍籬致車輛側路中，救護車到場將3人送醫，所幸均無大礙。警方調查並無酒駕，許男供稱因為路不熟，加上視線不佳才誤闖。

基隆市警察局第三分局百福派出所昨晚10點多獲報，七堵區工建路上有翻車事故。巡佐陳勁嘉、警員李國彰到場處理 ，發現是58歲許姓男子開自小客駕駛行經工地前時，不慎自撞下水道工程圍籬致車輛翻覆。

警方協助將駕駛及車上另2名乘客由救護車送醫，所幸均無大礙，駕駛酒測值零。警方為避免行經車輛閃避不及再發生事故，2警在道路兩側實施道路管制，開啟警示燈示警，引導車輛改道通行，並通知拖吊車與環保局人員到場排除，現場於3小時內恢復交通順暢。