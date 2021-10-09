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影／三重聞人母今公祭 各大幫派動員4000餘人到場弔唁
三重聞人葉文祥為人海派，也擔任新北市議員陳啟能助理，其母今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，除多名立委及議員，包括綽號「鐵霸」的天道盟第五任盟主曾盈富也親自出席捻香，各大幫派動員4000餘人陸續到場弔唁，會場內外擠滿穿著黑西裝及黑色T恤的弔唁隊伍。
因公祭時間從今天上午10時至下午3時30分，新北警方不敢大意，動員板橋、三重、新莊警分局和保安大隊警力支援轄區海山警分局，還出動警犬隊及空拍機隊，出動警力近200人到場維持秩序。
警方現場攔查80名身穿相同圖案黑色T恤少年，帶返派出所盤查，並查獲妨害公務、詐欺、妨害自由通緝犯3名，詐欺案少年協尋一名，另有二人隨身攜帶折疊刀，帶返派出所後依違反社維法裁處。
因參加這場公祭人數眾多，也造成巷殯儀館周邊道路大塞車，警方由義交協助疏導，也拖吊多輛違停汽車，其中還包括一輛勞斯萊斯名車。
雖然出席公祭弔唁人數眾多，因喪家也有動員人力維護會場進出人流，整體秩序及過程平和，新北市警局於今天中午撤離支援警力，僅留轄區海山警分局警力監控公祭會場。
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