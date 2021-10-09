台南舢舨昨晚出海捕魚翻覆 2人落海失蹤陸海空搜尋
台南市陳姓船長等3人昨天傍晚駕駛動力舢舨船前往二仁溪橋出海口捕魚，但因受颱風外圍環流影響，海象不佳，出海沒多久舢舨翻覆，其中，陳姓船員著救生衣被大浪打出岸邊，自行游上岸脫困，另陳姓船長及42歲蔡姓船員落海後失蹤，海巡等單位申請空勤直升機搜救並未無所獲，今天上午海陸空三方出勤搜救，迄今陳、蔡兩人仍未尋獲，正全力搜救中。
台南市消防局救災救護指揮中心昨晚10時47分接獲第6巡防區通報，台南市南區二仁溪橋出海口北岸有動力舢舨船翻覆，船上有3人請求協助，緊急出動船艇等前往，但因海象不佳，無法靠近搜救，空勤直升機也馳往協助，最後天色已暗，今天清晨6時多再度前往現場搜救。
警消人員指出，上午二仁溪出海口海象不佳，不宜下艇搜尋，因此出動人車車協助岸巡，預定下午浪小時再出救生艇下海協助。海巡署出艇在近海搜救，但因海象不佳，無法靠近岸際搜尋，則再次申請空勤直升機，到達二仁溪出海口協助搜尋。
據調查，舢舨翻覆後，陳姓船員著救生衣被大浪打出岸邊，自行游上岸脫困，另59歲陳姓船長及42歲蔡姓船員落海後失蹤，生死未卜。
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