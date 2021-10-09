K歌飲酒作勢喇舌 老師、警員未戴口罩中市府要查

疫情趨緩，中央疫情指揮中心放寬KTV業者營業，但須落實防疫規範，只能喝水，禁止其他酒類與食物；讀者投訴，昨晚有三男、兩女在台中市某旅館內嗨唱，畫面中五人未戴口罩，一對男女甚至作勢「喇舌(蛇吻)」，桌上擺滿疑似酒瓶飲品，投訴者說，歡唱者身分有苗栗縣國小代理老師、新竹與台東警員；對此，台中市觀旅局表示，將派員稽查該旅館，若經查證屬實，5人最高恐吞下7.5萬元罰鍰。

讀者投訴，昨(8日)晚9點多，IG一則限時動態有三男、兩女在南屯區某家旅館內歡唱，且未落實防疫規範，立即投訴台中市1999，但1999請他直接向業者反映。

投訴者質疑，「市府是想掩蓋事實？懶得處理？」後來1999回報說會向衛生局呈報，但不清楚處理結果。

投訴者指出，影片中看到大家都沒有戴口罩，桌上也擺著大量酒水、保力達，參與者有一名苗栗縣的國小代理老師，以及來自新竹、台東的基層員警，公然且公開違反防疫規定。

經記者檢視影片，畫面中的三男、兩女，全都沒有戴口罩，未唱歌男性友人持汽球拍打、把玩，一名俏麗短髮女子自拍影片、隨著音樂擺動，過程中一名男子貼身靠近、未戴口罩，並伸出舌頭作出「喇舌(舌吻)」動作，女子再向後方友人吆喝，「哈囉！這裡！」場內男女集體歡呼尖叫「YA」，畫面拍出桌上擺有大量杯子，與疑似保力達等酒瓶。

台中市觀光旅遊局表示，初步檢視尚無法確定是否為南屯區某間旅館，近期將派員前往稽查，並調閱該旅館旅客登記簿及相關影像，如查證非屬同住家人而未全程佩戴口罩，將依傳染病防治法規定，裁處行為人3千元以上1萬5千元以下罰鍰，如業者事先未執行宣導，則併案裁罰。

觀旅局強調，旅館室內營業空間，最大容留人數不得超過中央公布通案性原則，營業場所室內2.25平方公尺/人，若業者超過規定，將依傳染病防治法裁罰業者6萬元以上30萬元以下罰鍰。