影／男開車昏迷失聯妻急報案 台中警以天眼1小時尋獲

54歲的蔡姓男子最近身體健康不佳，4日清晨駕車出門後即失去音訊，家屬擔心他發生意外，著急到派出所報案協尋。台中警方受理後立即調閱監視器，不到1小時就在東區自由三街一帶發現蔡男車子蹤跡，員警趕赴現場發現蔡昏迷意識模糊，趕緊聯繫家屬並請救護車到場搶救，幸經初步檢視並無大礙。蔡妻也哽咽著感謝警方積極協助，及時找到丈夫送醫救治，挽救一條寶貴的生命。

台中市警三分局東區分駐所警員陳彥中、張綺君，本月4日下午執行備勤勤務時，呂姓女子著急進入所內報案，其表示丈夫蔡男早上開車出門後便音訊全無，撥打多通電話都聯絡不上，因丈夫最近身體狀況不佳，過去從來沒有失聯的經驗，擔心他發生意外，趕緊到派出所請求警方協助。

警方依規定受理緊急協尋後，立即調閱監視器查找，不到1小時即在東區自由三街一帶發現蔡姓男子的小客車。警方趕至現場查看，發現蔡男車後車窗留有一道縫隙，蔡姓疑似昏倒在車內，經員警呼喊多次才稍有回應，因其看起來相當虛弱且意識模糊，員警趕緊聯繫家屬並通知救護車到場救護。

蔡妻一見到丈夫仍有意識，終於卸下緊繃的情緒，抱著丈夫哭著說，「你要嚇死我了！」她表示，丈夫一大早就出門，可能還沒進食血糖過低，加上天氣炎熱，才會身體不適昏倒在車上。心有餘悸的蔡妻仍不時擦著眼淚，哽咽著表示真的很感謝員警耐心的幫她調閱監視器，才能讓她及時找到丈夫，挽救一條寶貴生命。