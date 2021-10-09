快訊

《魷魚遊戲》演員「兒子遭同學毆打腦死」 痛揭10年心酸

醫界相挺3Q哭了！陳柏惟：怎判斷喜歡我從30變20%？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／男開車昏迷失聯妻急報案 台中警以天眼1小時尋獲

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

54歲的蔡姓男子最近身體健康不佳，4日清晨駕車出門後即失去音訊，家屬擔心他發生意外，著急到派出所報案協尋。台中警方受理後立即調閱監視器，不到1小時就在東區自由三街一帶發現蔡男車子蹤跡，員警趕赴現場發現蔡昏迷意識模糊，趕緊聯繫家屬並請救護車到場搶救，幸經初步檢視並無大礙。蔡妻也哽咽著感謝警方積極協助，及時找到丈夫送醫救治，挽救一條寶貴的生命。

台中市警三分局東區分駐所警員陳彥中、張綺君，本月4日下午執行備勤勤務時，呂姓女子著急進入所內報案，其表示丈夫蔡男早上開車出門後便音訊全無，撥打多通電話都聯絡不上，因丈夫最近身體狀況不佳，過去從來沒有失聯的經驗，擔心他發生意外，趕緊到派出所請求警方協助。

警方依規定受理緊急協尋後，立即調閱監視器查找，不到1小時即在東區自由三街一帶發現蔡姓男子的小客車。警方趕至現場查看，發現蔡男車後車窗留有一道縫隙，蔡姓疑似昏倒在車內，經員警呼喊多次才稍有回應，因其看起來相當虛弱且意識模糊，員警趕緊聯繫家屬並通知救護車到場救護。

蔡妻一見到丈夫仍有意識，終於卸下緊繃的情緒，抱著丈夫哭著說，「你要嚇死我了！」她表示，丈夫一大早就出門，可能還沒進食血糖過低，加上天氣炎熱，才會身體不適昏倒在車上。心有餘悸的蔡妻仍不時擦著眼淚，哽咽著表示真的很感謝員警耐心的幫她調閱監視器，才能讓她及時找到丈夫，挽救一條寶貴生命。

警方呼籲，民眾駕駛交通工具上路前，務必注意自身狀況，若精神不濟或身體不適請避免開車，以防造成交通事故，維護自身及其他用路人安全。行車途中如遇身體不適，應啟動危險警告燈，停靠路邊安全處所，並報警協助，以防意外發生。

蔡姓男子最近身體健康不佳，清晨駕車出門後失聯，蔡妻急得報警，及時尋獲，發現他倒在車內，仍有意識，忍不住哭了出來。圖／警方提供
蔡姓男子最近身體健康不佳，清晨駕車出門後失聯，蔡妻急得報警，及時尋獲，發現他倒在車內，仍有意識，忍不住哭了出來。圖／警方提供

監視器 東區 救護車

延伸閱讀

「這裡服務好！」 男子竟帶迷路老翁到5公里外警局報案

楊麗菁在榮總被巴頭反遭誣陷 報警調閱監視器求自保

血糖高無不適還要控制血糖？ 你應該知道的糖尿病恐怖併發症

影／疑毒品糾紛！男子遭囚禁毒打 警破門救人逮5人

相關新聞

影／三重聞人母今公祭 各大幫派動員4000餘人到場弔唁

三重聞人葉文祥為人海派，也擔任新北市議員陳啟能助理，其母今天在新北市立板橋殯儀館舉行公祭，除多名立委及議員，包括綽號「鐵霸」的天道盟第五任盟主曾盈富也親自出席捻香，各大幫派動員4000餘人陸...

好心為他蓋被卻被誤認潑尿 被隔壁病人打得剜目換義眼

罹有思覺失調症的謝男與陳男是某醫院精神醫房區的住院病患，2年前謝男誤以為陳男對他潑尿，揮重拳擊中陳的左眼，致陳左眼眼球進...

女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器拍攝 八千代診所道歉了

太可怕！近日有一名女子到信義區八千代醫美診所進行私密部位除毛，下半身沒穿的她突然察覺診間有監視器拍攝，八千代醫美集團對此發聲明稿，強調監視器畫面不可能外流，這次事件是因為工作人員疏忽，對該名顧客深表歉意。

影／海上晨泳妻遇離岸流 遙控式動力救生圈救命

海巡署南部分署第6岸巡隊枋寮安檢所今天清晨5時許接獲民眾通報，指枋寮北晨泳會1名女會員下海晨泳，因風浪及離岸流過大，致使...

台南舢舨昨晚出海捕魚翻覆 2人落海失蹤陸海空搜尋

台南市陳姓船長等3人昨天傍晚駕駛動力舢舨船前往二仁溪橋出海口捕魚，但因受颱風外圍環流影響，海象不佳，出海沒多久舢舨翻覆，...

K歌飲酒作勢喇舌 老師、警員未戴口罩中市府要查

疫情趨緩，中央疫情指揮中心放寬KTV業者營業，但須落實防疫規範，只能喝水，禁止其他酒類與食物；讀者投訴，昨晚有三男、兩女...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。