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台61線竹南段減少封閉3處路口 警擔心影響車速嚴陣以待

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

國慶連假今天開始，以往連續假期公路總局為紓解北返車潮，台61線西濱快速公路竹南路段都會封閉5處平交路口，由於整體車行狀況維持順暢，這次連假相關單位決定試辦僅封閉台61線與冷水坑、竹南垃圾場共2處路口，希望增加更多道路車流匯入台61線北返，由於平交路口增加3處，苗栗縣警局預估行車速可能因此降低，特別出動Wi-Fi微型攝影機即時監看車流，嚴陣以待，盼能及時疏導交通。

縣警局交通隊指出，交通部公路總局第二區養護工程處苗栗工務段分析去年國慶連續假期第3天，台61線北上竹南至香山段尖峰時段車流為15至21時、湧入4872車次，平均每小時湧入696車次，行車速度可達每小時80.29公里，今年中秋連續假期第3天，相同路段、時段湧入1萬1507車次，平均每小時湧入1643車次，行車速度也可達每小時69.33公里，整體行車狀況均屬順暢。

苗栗工務段根據前兩次車流量數據及行車速率分析，因整體運行均順暢，決議今年國慶連續假期試辦僅封閉台61線與冷水坑、竹南垃圾場等2處橫向平交路口，封閉時間為10日、11日下午3點至晚上11點，相較以往封閉多達5處路口，這次共減少封閉3處路口，主要目的是增加更多道路匯入台61線北返，減少用路人不便。

警方表示，針對這次試辦僅封閉2處路口，縣警局不敢大意，預判因增加路口交織數量及號誌管制轉換頻率，恐降低行車速率，影響道路服務水準，警方已嚴陣以待，並出動Wi-Fi微型攝影機即時監看車流上傳車流量影像至警察局內部公務交通訊息群組，以利同步派遣交通快速排除部隊，快速投入交通疏導勤務，全力維持交通順暢。

縣警局提醒所有用路人，養足精神再上路、切勿疲勞駕駛、掌握3不原則（不酒後駕車、不超速及不闖紅燈）及遵守交通法令，安全到家，並留下美好旅遊回憶。

台61線西濱快速公路苗栗竹南路段，今年國慶連假決定試辦只封閉竹南垃圾場、冷水坑2處橫向平交路口。圖／公路總局提供
台61線西濱快速公路苗栗竹南路段，今年國慶連假決定試辦只封閉竹南垃圾場、冷水坑2處橫向平交路口。圖／公路總局提供
台61線連假將減少封閉橫向路口，苗栗縣警局預估行車速可能因此降低，特別出動Wi-Fi微型攝影機即時監看車流，嚴陣以待，盼能及時疏導交通。圖／苗栗縣警局提供
台61線連假將減少封閉橫向路口，苗栗縣警局預估行車速可能因此降低，特別出動Wi-Fi微型攝影機即時監看車流，嚴陣以待，盼能及時疏導交通。圖／苗栗縣警局提供
台61線連假減少封閉橫向路口，苗栗縣警局預估行車速可能因此降低，特別出動Wi-Fi微型攝影機即時監看車流，嚴陣以待，以便及時疏導交通。圖／苗栗縣警局提供
台61線連假減少封閉橫向路口，苗栗縣警局預估行車速可能因此降低，特別出動Wi-Fi微型攝影機即時監看車流，嚴陣以待，以便及時疏導交通。圖／苗栗縣警局提供

連續假期 國慶

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