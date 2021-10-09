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影／老家夷平為停車場回家好難 警暖伴失智嬤找到家

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

89歲陳姓婦人前天上午出門去診所看醫生，沒想到跌倒造成頭部受傷，經社區警衛發現報警，員警透過人臉辨識系統確認婦人身分且地址一致，載婦人返家，發現該址現已經夷為平地變成停車場，陳姓婦人見自己的「家」不見了，一臉慌張，員警安撫婦人情緒後，帶著她挨家挨戶詢問附近鄰居是否曾經見過她，此時住在附近的陳婦媳婦許女看見這副場景好奇前來查看，意外發現警方帶回來的竟是自己的婆婆

台中市警三分局立德派出所員警何承晉、羅挺維，前天下午獲報轄內國小前有民眾需要協助，經員警到場了解，89歲的陳姓婦人早上出門想到去診所看醫生，一時找不到路，走著走著就連診所名字都忘記了，想問路人也不知該從何問起，只好繼續往前走等待靈光乍現能夠突然想起來，沒想到就這樣一路走到下午，直到在東區的國小前跌倒，才被警衛發現報警求助。

婦人跌倒時造成頭部受傷，卻不願就醫，也因為受到驚嚇，連家中的電話都想不起來，唯一記得的就是自家的住址，員警透過人臉辨識系統確認婦人身分且地址一致，擔心婦人受傷後身體不適，便熱心將她載返中區的住家。

抵達婦人的「家」時員警跟婦人卻都愣住了！該址現已經夷為平地變成一塊停車場，陳姓婦人見自己的「家」不見了也一臉慌張，對於自己的家在哪裡毫無頭緒，員警安撫婦人情緒後，帶著她挨家挨戶詢問附近鄰居是否曾經見過她，陳婦的許姓媳婦因住在附近，看見這副場景好奇前來查看，意外發現警方帶回來的竟是自己的婆婆！

據許女表示，陳姓婦人有失智情形亦曾走失過，然家人為她申請的愛心手鍊她卻戴不住，婦人見到熟悉的家人後，也放下緊張的情緒，突然一陣暈眩腳步不穩，眾人一問之下才知道，婦人從早上出門到現在竟都沒有進食，同時也擔心婦人的暈眩是跌倒時撞到頭所致，趕緊協助婦人就醫，何等2員的溫暖陪伴，也讓婦人直說，「那欸架好心，五告甘溫！」

警方提醒，疫情期間請民眾外出時務必做好防護工作，保護自己也保護他人。而民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，或在其身上物品標示可供協尋的資訊，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助，讓他們能盡快平安和家人團圓。

89歲陳姓婦人跌倒，忘記回家的路，員警帶著她挨家挨戶詢問附近鄰居是否曾經見過她。圖／警方提供
89歲陳姓婦人跌倒，忘記回家的路，員警帶著她挨家挨戶詢問附近鄰居是否曾經見過她。圖／警方提供
89歲陳姓失智婦人忘記家在哪，員警帶著她挨家挨戶詢問附近鄰居是否曾經見過她，巧遇老婦媳婦。圖／警方提供
89歲陳姓失智婦人忘記家在哪，員警帶著她挨家挨戶詢問附近鄰居是否曾經見過她，巧遇老婦媳婦。圖／警方提供

婆婆 人臉辨識 停車場

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