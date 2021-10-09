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男超商剛領五倍券就掉了 警查監視器逮貪心老婦

聯合報 / 記者林保光／即時報導

高雄許姓男子昨天在振興五倍券發放首日，到超商領券，但不久便發現口袋內的五倍券遺失，不甘剛領的五倍券不翼而飛，報警追查五倍券下落，警方調閱超商監錄系統，發現陳姓老婦拿走許的五倍券，查捕老婦到案，依侵占遺失物罪嫌函送法辦。

據了解，昨天中午，32歲的許姓男子到高雄市小港區漢民路，在某超商領了五倍券，不久他掏錢買了一罐飲料，坐在超商內喝完飲料後離去，去找朋友要展示他剛領到的五倍券，便發現五倍券遺失，他沿途找不到他所遺失的五倍券，找回超商，不甘剛領五倍券就遺失，便報警追查誰撿走他的五倍券。

高雄市警小港分局據報，警方到超商調閱監視器畫面，發現許喝飲料的時候，因口袋淺，不慎掉出五倍券，他離去後，1名超商顧客撿起五倍券，以為只是空信封，便把信封放到一旁桌上，隨後1名婦人看見桌上的信封，發現裡面有五倍券，抽出五倍券，丟下信封，坐了一會兒便離去。

警方查出，拿走五倍券的人是70歲的陳姓老婦，根據老婦所騎機車牌照號碼，找到老婦；老婦稱以為是假的、只是玩具券，但警方因她涉嫌侵占遺失物，仍依法將全案移送法辦。

陳姓老婦（右）發現超商桌上有五倍券，抽走信封內的五倍券，涉嫌侵占遺失物經警方移送法辦。圖／讀者提供
陳姓老婦（右）發現超商桌上有五倍券，抽走信封內的五倍券，涉嫌侵占遺失物經警方移送法辦。圖／讀者提供

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