影／實名制德州撲克業者未落實 警一問顧客誠實全舉手

台中市警二分局昨天深夜臨檢北區一家德州撲克娛樂場所，文正所所長李健瑋突然靈機一動，詢問在場顧客是否均有落實實名制規定，「沒有的請舉手」，當下所有顧客竟都誠實的舉起手來。經警方查證手機實名制簡訊紀錄，確實在場顧客均未落實實名制規定，依法函請主管機關裁罰。

近期國內疫情趨緩，但仍維持二級警戒，關於八大行業是否能營業？政府有明定的規範，對於部分娛樂場所已開放營業，業者仍須落實預約制、實聯制、量體溫、全程戴口罩、人流管控、不得飲食、不得有陪侍服務行為、從業人員應6成以上已施打至少1劑疫苗滿14天。

雖疫情趨緩，但警察機關對於開放之營業場所仍不能鬆懈，依然持續規劃臨檢勤務，避免開放之營業場所造成防疫破口。如營業場所未落實政府規定，警方立即依規定函請市政府主管機關開罰，提醒業者切勿抱著僥倖之心態，以免受罰！

警方昨天深夜臨檢中市北區一家德州撲克娛樂場所，店內人員含負責人、員工6人，店內另有顧客6人，共計12人，在臨檢過程中，文正所所長李健瑋突然靈機一動，詢問在場顧客是否均有落實實名制之規定，「沒有的請舉手」，殊不知此話一出，當下讓所有顧客都舉起手來。經警方查證手機實名制簡訊紀錄，確實在場顧客均未落實實名制規定，警方檢具相關事證，依規定製作臨檢紀錄表及上開等人訪談紀錄表，依違反傳染病防治法函請市政府主管機關裁罰。