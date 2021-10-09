快訊

演哪齣？菲律賓總統大選登記截止 杜特蒂女兒沒報名

女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器 八千代診所道歉了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器拍攝 八千代診所道歉了

聯合新聞網 / 綜合報導

女子到八千代診所進行私密處雷射除毛，術後到診療室冰敷恢復時，發現有監視器在拍攝。 圖／ingimage
女子到八千代診所進行私密處雷射除毛，術後到診療室冰敷恢復時，發現有監視器在拍攝。 圖／ingimage
太可怕！近日有一名女子到信義區八千代醫美診所進行私密部位除毛，下半身沒穿的她突然察覺診間有監視器拍攝，八千代醫美集團對此發聲明稿，強調監視器畫面不可能外流，這次事件是因為工作人員疏忽，對該名顧客深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。

該名女子在臉書發文，本月初到信義區的八千代醫美診所進行私密處雷射除毛，手術結束後被帶往診療室冰敷，因為發現診療床沒有清潔消毒，因此選擇站在角落，當她脫下褲子後，抬頭竟然發現有個監視器對著自己，嚇得馬上求助護理人員。

女子要求院方調閱畫面，護理人員拖了4天，直到女子要循法律途徑後才表示聯絡上院長了，隔天女子看了畫面後，驚覺只要不是坐在床上或不是在房間角落，赤裸的樣子就會入鏡，女子已經在角落，仍被拍下了正在脫褲子的畫面。

對於這起離譜事件，八千代集團在臉書貼出聲明稿，為了保障顧客和診所權益，診所提供予顧客之診療同意書均有寫明本診所於治療時，包含術後恢復會進行錄影、錄音及術前後拍照，顧客了解並簽署內容同意書後，才會進行相關療程。

最後也提及，日前顧客接受雷射手術並於術後恢復時，本診所工作人員將顧客帶至設置有監視器之區域，由於該區域先前發生過顧客不慎觸碰機器而受傷爭議，故該監視器設置是避免機器遭破壞或不當設定，錄影畫面皆有設定自動刪除，絕不會外流，因本診所工作人員疏忽，造成顧客誤解及不安，本診所深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。

八千代醫美集團在臉書發聲明，表示這次事件是因為工作人員疏忽，對該名顧客深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。 圖／八千代醫美集團臉書
八千代醫美集團在臉書發聲明，表示這次事件是因為工作人員疏忽，對該名顧客深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。 圖／八千代醫美集團臉書

醫美

延伸閱讀

台中大雅區這些路段要注意 國慶連假警緊盯

影／大貨車扯斷科學園區路口號誌逃逸 警以車追人開罰

廢棄物禁入！明年61線快速道路進彰化西南角全都錄

上百支監視器全更新 汐止國小安全網更全面

相關新聞

女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器拍攝 八千代診所道歉了

太可怕！近日有一名女子到信義區八千代醫美診所進行私密部位除毛，下半身沒穿的她突然察覺診間有監視器拍攝，八千代醫美集團對此發聲明稿，強調監視器畫面不可能外流，這次事件是因為工作人員疏忽，對該名顧客深表歉意。

男超商剛領五倍券就掉了 警查監視器逮貪心老婦

高雄許姓男子昨天在振興五倍券發放首日，到超商領券，但不久便發現口袋內的五倍券遺失，不甘剛領的五倍券不翼而飛，報警追查五倍...

警追緝闖紅燈撞傷無辜騎士 豐原警分局連帶國賠54萬

豐原警分局黃姓警員3年前駕駛警備車追緝闖紅燈逃逸的機車騎士，未減速慢行，適林男騎機車經過，遇前方吳男違規停放的自小貨車，...

影／老家夷平為停車場回家好難 警暖伴失智嬤找到家

89歲陳姓婦人前天上午出門去診所看醫生，沒想到跌倒造成頭部受傷，經社區警衛發現報警，員警透過人臉辨識系統確認婦人身分且地...

影／實名制德州撲克業者未落實 警一問顧客誠實全舉手

台中市警二分局昨天深夜臨檢北區一家德州撲克娛樂場所，文正所所長李健瑋突然靈機一動，詢問在場顧客是否均有落實實名制規定，「...

高市安養機構傳虐老 檢視未違法

高市小港區某安養機構傳出疑虐待老人事件，兩名外籍女照護員抓住老人的頭搖晃，拉耳朵、捏鼻子，長輩沒有反抗，照護員還笑得開心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。