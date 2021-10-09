女醫美私密部位除毛！術後驚見有監視器拍攝 八千代診所道歉了

女子到八千代診所進行私密處雷射除毛，術後到診療室冰敷恢復時，發現有監視器在拍攝。 圖／ingimage 太可怕！近日有一名女子到信義區八千代醫美診所進行私密部位除毛，下半身沒穿的她突然察覺診間有監視器拍攝，八千代醫美集團對此發聲明稿，強調監視器畫面不可能外流，這次事件是因為工作人員疏忽，對該名顧客深表歉意，並且會檢討及加強員工教育訓練。

該名女子在臉書發文，本月初到信義區的八千代醫美診所進行私密處雷射除毛，手術結束後被帶往診療室冰敷，因為發現診療床沒有清潔消毒，因此選擇站在角落，當她脫下褲子後，抬頭竟然發現有個監視器對著自己，嚇得馬上求助護理人員。

女子要求院方調閱畫面，護理人員拖了4天，直到女子要循法律途徑後才表示聯絡上院長了，隔天女子看了畫面後，驚覺只要不是坐在床上或不是在房間角落，赤裸的樣子就會入鏡，女子已經在角落，仍被拍下了正在脫褲子的畫面。

對於這起離譜事件，八千代集團在臉書貼出聲明稿，為了保障顧客和診所權益，診所提供予顧客之診療同意書均有寫明本診所於治療時，包含術後恢復會進行錄影、錄音及術前後拍照，顧客了解並簽署內容同意書後，才會進行相關療程。