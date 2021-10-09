警追緝闖紅燈撞傷無辜騎士 豐原警分局連帶國賠54萬

豐原警分局黃姓警員3年前駕駛警備車追緝闖紅燈逃逸的機車騎士，未減速慢行，適林男騎機車經過，遇前方吳男違規停放的自小貨車，影響行車視線，黃與林煞車不及，警備車與林的機車碰撞，致林頭部受傷、肝臟撕裂傷，刑事部分黃姓警員被依業務過失傷害判刑4 月；林聲請國家賠償，台中地院判決豐原警分局及吳男連帶賠償林新台幣54萬餘元。可上訴二審。

林男主張，指出豐原警分局黃姓警員於2018年4月11日晚間，駕駛警備車執行職務，欲駕車攔查違規闖紅燈並企圖逃逸的機車騎士，沿中市神岡區大漢街30巷往31巷方向追逐，行至大漢街30巷與大漢街之無號誌交岔路口時，適林男騎機車由左方沿大漢街往大社街方向行駛。

因黃姓警員疏未注意左右來往車輛，且未依法鳴警笛，使來往之行人及車輛注意，致林男閃避不及，與警備車發生碰撞，又因吳男違反道路交通安全規則規定，將自小貨車停放於大漢街與大漢街30巷轉角處，影響行車視線，亦為造成車禍原因。致林男頭部外傷併顱內出血、右側第2-9 根肋骨骨折合併氣血胸、肝臟撕裂傷等傷害，聲請國家賠償。

豐原警分局辯稱，林男雖主張黃執行職務時未依法鳴警笛，但監視器影像中有警報器聲音，證人有聽見警報器聲音等語，足證黃案發時確有開啟警笛。依道路交通安全規定，黃駕駛巡邏車執行任務，有開啟警示燈及警鳴器，林男應避讓執行任務巡邏車先行，卻未為避讓，林與吳（於禁止臨時停車範圍停車）均為肇事因素，黃應無過失。

但證人阿貞證稱「一開始是聽到警車警報器發報的聲音，大概5-6秒就聽見車禍碰撞發出的聲音」；王姓證人也證稱「當時我正在修理機車，聽到警笛警報聲一聲，然後就聽到碰撞的聲音」。足證黃姓警員通過路口時雖有鳴警笛，但是在車禍發生前約 5-6秒，且僅鳴笛一聲即發生碰撞，依此情節，林男於通過路口時，自無充足時間可採避讓反應，因此法官認豐原警分局所辯不足採信。