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影／自製多國語言短片為分局長慶生 台南四分局：絕非拍馬屁

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

國慶連假前夕，台南市警第四分局同仁自製「安平警長 萬邦齊助」短影音，以日語、韓語、泰語等多國語言，還搭配台語生日快樂歌唱跳，提前為分局長甘炎民慶生，未料，這支影片傳出後，引發警界不同看法，四分局晚間發出聲明，同仁創意祝賀來自「自發性」且因擔任過國際刑警而有此多國語言發想，詼諧活潑互動，絕無官僚與馬屁文化的用意。

四分局長甘炎民說，其實他的生日是10月12日，但因國慶連假，轄區活動多，自行停休，所以生日當天請休假，因為今天一整天都在忙，也沒注意到同仁以影片提前為他慶生，收到影片後，他也很訝異。甘炎民表示，同仁出於一片好意製作影片，外界對於此影片反映不一，他也不方便多說。

然而，這支影片在網路上流傳，引起警界不同看法，有人認為有創意，但也有人質疑是官場文化、拍馬屁，甚至翻出高雄苓雅警分局2月間幹部替分局長慶生，內部拍攝影片，其中有1段分局所轄5名派出所所長當場即興「弄獅」的翻版。

第四分局指出，該影片是由分局同仁共同製作，透過影片來祝賀，而該設計是以多國語言說出生日祝福，來想致贈給分局長一個驚喜，然生日還沒到卻影片外流，造成外界誤會與想像，實屬意料之外，由於過去分局長都非常重視同仁生日而會辦理祝福活動，重視關懷同仁像一家人，此次同仁創意祝賀來自「自發性」且因擔任過國際刑警而有此多國語言發想，詼諧活潑互動，絕無官僚與馬屁文化的用意。

四分局指出，長官照顧部屬是責任，現階段警察工作壓力大，同仁間有如大家庭可愛互動，然此次因部屬自發性的祝賀影片外流，卻造成誤解，也給同仁一個很好的經驗，也感謝各界的指教與指導，更給分局長一個最難忘的提前生日禮物。

在影片中同仁以客語、日語、韓語等多國語言，甚至搭配台語生日快樂歌唱跳，提前祝賀分局長生日快樂。記者邵心杰／翻攝
在影片中同仁以客語、日語、韓語等多國語言，甚至搭配台語生日快樂歌唱跳，提前祝賀分局長生日快樂。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局同仁自發性製作2分26秒影片，以多國語言祝賀分局長甘炎民生日快樂，未料影片傳出後，引發警界不同看法。記者邵心杰／翻攝
台南市警四分局同仁自發性製作2分26秒影片，以多國語言祝賀分局長甘炎民生日快樂，未料影片傳出後，引發警界不同看法。記者邵心杰／翻攝

語言 國慶

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