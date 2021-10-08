楊麗菁在榮總被巴頭反遭誣陷 報警調閱監視器求自保
武打女星楊麗菁今天下午2時許，在台北榮總一樓大廳，突然遭一名婦人衝撞、毆打、咆哮，稍早其經紀人帶回報案做筆錄，保留追訴權，今晚7時許楊麗菁將在醫院外受訪，講述發生肢體衝撞過程，並稱被打了一下頭，嚇到了，但對方卻稱怎麼先推人，才會報警備案自保。
楊的經紀人表示，楊麗菁的父親目前在榮總住院，楊今下午前往探視，依醫院規定做快篩，在醫院3門診1樓大廳，突然一名有名中年婦人朝她衝撞，楊麗菁擔心她跌倒好心扶她一把，對方卻不分青紅照白莫名衝撞、踩、毆打，還口出惡言，楊受到極大驚嚇。
今晚7時許，楊麗菁在醫院外受訪指出，到醫院照顧家人先配合快篩，在3門診1樓大廳「有名女生衝撞我，先踩到我抓，著我的手」因為看她要跌倒，立即抓著她，拉她起身。不料，她竟然打我一下「我嚇到了」就趕快把手放開，當她又要準備再揮第二拳，旁邊的黑衣人就拉走她。
楊指出，看女生要跌倒，就好心出手相救，事後卻被指控先動手推人，為求自保，才會報警備案。楊稱，在一片慌亂中要拿手機錄影，女生便大吼「憑什麼錄影！」作勢要打人，現場旁邊的男生就拉開她。女生質疑「怎麼可以攻擊、為什麼把她推倒，害她受傷」她當下立即糾正該名女生「不是這樣，是妳抓著我，我好心救妳」
楊表示，經過這此醫院內的糾紛，右手受有瘀傷，今下午因女生一口要定「我害她受傷」但事實是「她打了我的頭一下，我一陣暈，嚇到了，後來就放手」為求自保，才會到派出所製作筆錄，請警方調閱監視器證明清白，並保留追訴權。
北投分局永明派出所今晚表示，警方在今下午4點25分，受理麗菁小姐所報疑遭傷害案，並開立報案證明單，警方已派員至榮總調閱相關監視器畫面，用以釐清案情，屆時將通知關係人到案說明。
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