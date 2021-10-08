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交安宣導新戰力！台中交通安全志工中隊正式成立

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市警局交通大隊在今天正式成立「交通安全志工中隊」，現有編制為50名志工，為台中第一支協助宣導交通安全的志工隊，交通大隊大隊長陳松寅表示，交通安全宣導一直是警方的重點工作之一，希望藉由中隊的成立，更能將交通安全觀念傳達給每一位民眾。

台中市警局交通大隊表示，交安志工中隊組成來自於社會各階層的熱心人士，T除了會立刻加入交通安全宣導行列外，也希望他們能成為大隊的「宣導顧問」，站在一般民眾角度，提供給大隊修正建議，讓宣導工作能用更多元、更親民的方式，讓交通安全觀念能深入民眾心中。

交安志工中隊首任中隊長呂源和表示，與太太投入社會公益活動已很長時間，現在投入交通安全宣導志工行列，除了希望可以為臺中市市民宣導正確用路觀念，也能夠協助警方以更多元、更貼切民眾生活方式的創新宣導方式，一起為交安宣導努力。

台中市交大大隊長陳松寅表示，交通安全宣導一直是警方重點的工作項目之一，希望藉此號召對交通安全宣導有熱情及興趣的志工，加入我們的行列，讓安全觀念宣達給每一個用路人，安全出門、平安回家！

台中市交大今天成立「交通安全志工中隊」，未來將協助台中交大交安觀念的宣傳活動。圖／台中市警局交通大隊提供
台中市交大今天成立「交通安全志工中隊」，未來將協助台中交大交安觀念的宣傳活動。圖／台中市警局交通大隊提供

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