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5警壓制鬧事醉漢送醫卻不治 檢認執法正當未犯過失致死

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

吳姓男子去年3月2日下午在新北市新莊區化成路一間檳榔攤內酒醉鬧事，轄區頭前派出所5名員警到場處理，吳男仍不斷咆哮。員警實施管束，將他拖離檳榔攤後壓制在地，強制送醫，未料吳男在送醫途中陷入昏迷，治療9天後不治身亡，5名員警被依過失致死罪嫌移送。檢方勘驗員警密錄器、解剖報告等，認為員警實施保護管束有其必要，且進行管束過程難以認定會造成吳男死亡，予以不起訴處分。

檢方調查，吳男因曾向心儀對象告白後遭對方男友恐嚇，開始出現情緒不穩現象。去年3月2日下午4時許，他酒後跑到檳榔攤大鬧，警方獲報到場勸導，吳男依舊不斷咆哮，喊著要買檳榔，還對員警辱罵病扔擲物品，員警因此對吳男噴灑辣椒水，告知即將實施保護管束，吳男仍不肯配合。

員警將他拉離檳榔攤貨櫃屋後壓制在地準備上銬，吳男仍大聲咆哮，此時一名員警以手固定手銬、另名員警跨坐在在吳男膝蓋後側壓制，吳男因此扭動想掙脫，另名員警見狀以膝蓋壓制吳男肩膀，三名員警合力上銬後，吳男仍持續大喊，另名員警因此上前協助，以手與膝蓋壓制吳男腰部。

四名員警見控制吳男，稍微放鬆壓制，但吳員卻又持續掙扎，員警只得再上前壓制，直到吳男停止掙扎後，員警將他扶起跪坐在地，等待救護車到場後將他送上救護車。未料送醫途中吳男突然陷入昏迷，到院後急救九天仍因代謝性衰竭、中樞神經休克等原因死亡。

檢方翻閱解剖報告，發現吳男未有外力引起的致命傷，綜觀現場員警密錄器、監視畫面與相關事證，認為五名員警當時實施保護管束有其必要性，並無執法過當的問題，且員警實施壓制、噴灑辣椒水等舉動難以認定與吳男死因有關，予以5名員警不起訴處分。

新北地檢署勘驗相關證據，認為五名員警實施保護管束合理，且執行過程難以認定與吳男死亡有關，予以不起訴處分。 聯合報系資料照
新北地檢署勘驗相關證據，認為五名員警實施保護管束合理，且執行過程難以認定與吳男死亡有關，予以不起訴處分。 聯合報系資料照

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