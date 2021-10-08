基隆8旬嬤過馬路被撞死 小黃未禮讓行人肇禍

吳姓計程程車司機今天下午近2時，開計程車從新民路左轉中山一路時，擦撞過馬路的林姓83歲阿嬤，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。警方採證指出，吳男未禮走在行人穿越道行人肇事，已依過失致死罪嫌偵辦。

交通隊調查，今天下午近2時，吳姓男子（44歲）開計程車，從新民路左轉中山一路口時，擦撞林姓阿嬤（83歲）後婦人倒地，車子失控撞上人行道，婦人已無生命跡象，命危送醫，經醫師急救，下午2時43分宣告不治。

吳姓司機表示，並沒有看到婦人，不知道怎麼撞上的，警方酒測無酒駕。一名目擊者說，有聽到「碰」的一聲撞擊，衝出來看到就發現計程車撞倒婦人，車子衝到人行道。

交通隊採證調查，發現吳男從新民路左轉中山一路，擦撞走在行人穿越道的林女，涉嫌違反行經人行穿越道未禮讓行人肇事。

交通隊表示，今年統計到9月底全市共有15人因車禍死亡，行人有3件。依地點分析顯示，交通事故主要發生在路口及周邊區域。