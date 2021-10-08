基隆8旬嬤過馬路被撞死 小黃未禮讓行人肇禍
吳姓計程程車司機今天下午近2時，開計程車從新民路左轉中山一路時，擦撞過馬路的林姓83歲阿嬤，當場沒有呼吸心跳，送醫不治。警方採證指出，吳男未禮走在行人穿越道行人肇事，已依過失致死罪嫌偵辦。
交通隊調查，今天下午近2時，吳姓男子（44歲）開計程車，從新民路左轉中山一路口時，擦撞林姓阿嬤（83歲）後婦人倒地，車子失控撞上人行道，婦人已無生命跡象，命危送醫，經醫師急救，下午2時43分宣告不治。
吳姓司機表示，並沒有看到婦人，不知道怎麼撞上的，警方酒測無酒駕。一名目擊者說，有聽到「碰」的一聲撞擊，衝出來看到就發現計程車撞倒婦人，車子衝到人行道。
交通隊採證調查，發現吳男從新民路左轉中山一路，擦撞走在行人穿越道的林女，涉嫌違反行經人行穿越道未禮讓行人肇事。
交通隊表示，今年統計到9月底全市共有15人因車禍死亡，行人有3件。依地點分析顯示，交通事故主要發生在路口及周邊區域。
交通隊指出駕駛人行經行人穿越道記得要禮讓行人優先通行，並保持3公尺以上的距離，未禮讓行人肇事要負民刑事相關責任。行人行走時應靠邊行走，多穿亮色衣物，注意大型車輛視覺死角。穿越馬路時記得要走行人穿越道，也不要低頭滑手機。
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