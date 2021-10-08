才8天雜草火警就50多件 竹縣消防員疲於奔命
新竹縣轄內雜草火警頻傳，消防局統計10月迄今已接連接獲50多起雜草火警，不僅讓救災人員疲於奔命，也引發嚴重的空氣汙染。新竹縣消防局說，其中包含廢棄物、整地或遺留火種起火等樣態，由於近來空氣乾燥，加上風力助長火勢猛烈，提醒民眾切勿燃燒雜草，不僅影響環境，也可能危及周邊安全。
新竹縣政府消防局於6日下午2點43分獲報，鳳山溪畔近麻園生態園區發生雜草火警，陣陣黑煙四起，濃煙直竄天際，因風力強勁助長火勢猛烈，119派遣消防局豐田分隊、竹北分隊、山崎分隊共5車11人前往灌救，救災人員立即部署水線，成功撲滅火勢。
由於10月份多起雜草火警，10月才過了8天就發生50多件，包含湖口鄉勝利路火警、新豐鄉南興橋竹林火警等，消防局指出，因秋老虎發威，日照強烈下空氣乾燥，造成雜草火警屢傳，部分為燃燒金紙遺留火種而釀災，也有部分為廢棄物燃燒或整底不慎而引起火警，違法部分已經移請環保局調查處理。
新竹縣消防局長孫福佑指出，秋天氣候乾燥，雜草多已乾枯，星星之火足以燎原，請民眾勿燃燒雜草、勿亂丟菸蒂、勿遺留火種，每年進入秋季期間多有民眾焚燒雜草，也呼籲民眾切勿燃燒雜草，如發現有人燃燒雜草，可通知消防局或環保局前往，若行經火災現場，現場危險因子眾多，應避免圍觀造成危險。
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