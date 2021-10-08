北市萬華警臨檢KTV、電遊場 查獲3人未落實實聯制

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心逐步開放各產業防疫規定，視聽歌唱場所、電子遊戲場恢復營業，仍須落實實聯制，台北市警局萬華分局因轄內營業場所眾多，昨晚針對轄內復業的KTV及電子遊戲場臨檢，查獲3名消費者未依規定落實實聯制，抄登後函報市府權責單位裁處。

萬華分局表示，因應政府放寬防疫規定，轄內營業場所陸續復業，昨晚11時許警方針對轄區KTV及電子遊戲場執行臨檢查察；其中，在西寧南路一家電子遊戲場中發現3名消費者未依規定落實實聯制，蒐證並登記身分後，已函報權責單位處理。