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北市萬華警臨檢KTV、電遊場 查獲3人未落實實聯制
國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心逐步開放各產業防疫規定，視聽歌唱場所、電子遊戲場恢復營業，仍須落實實聯制，台北市警局萬華分局因轄內營業場所眾多，昨晚針對轄內復業的KTV及電子遊戲場臨檢，查獲3名消費者未依規定落實實聯制，抄登後函報市府權責單位裁處。
萬華分局表示，因應政府放寬防疫規定，轄內營業場所陸續復業，昨晚11時許警方針對轄區KTV及電子遊戲場執行臨檢查察；其中，在西寧南路一家電子遊戲場中發現3名消費者未依規定落實實聯制，蒐證並登記身分後，已函報權責單位處理。
警方呼籲，隨著防疫規定放寬，業者如發現消費者有滋事、糾紛、違規等情事，務必通知警方處理，警方定將嚴辦、絕不寬貸。疫情雖趨緩，警方仍會不定期臨檢、每日加強巡查，民眾應持續配合警方臨檢及防疫相關規定。
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