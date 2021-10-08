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避免感電危險 台南消防執行電動公車及充電樁搶救演練

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導

電動車車禍或火燒車頻傳，因車內配備高壓電、電池模組等零組件，恐造成消防員搶救時感電等危險，有鑑於電動車的普及化，為提升消防人員針對火災搶救及電動車事故能以迅速正確方式搶救能力，確保消防人員搶救過程安全無虞，台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運公司參加電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。

訓練課程內容包含電動低板大客車車輛辨識簡介、車輛電池及高壓電系統、緊急應變步驟及潛在危險做說明，另也針對壁掛式充電盒做簡介。如遇突發狀況時，消防端、現場司機端、客運端及綠能公司(車商)端，該如何進行相關處理流程。並實地前往新營客運管理中心進行電動公車構造及緊急事件程序了解。

第一救災救護大隊大隊長石家源表示，近來由於車輛技術及環保意識提升風潮之下，電動系列車輛實為消防搶救人員一大課題，其潛在危害與一般油氣車輛有所不同，充分了解評估每種車禍救災現場個案情境，方能多面向考量指揮、救援及醫療如何運作。

台南市消防局長李明峯指出，隨著電動系列車輛在全球嶄露頭角，在街頭已常看見電動車輛，尤其台南市公車系統更有電動公車路線服務市民，提升車禍救助應變能力，熟悉電動車事故救援處理流程，不僅是保障消防人員的救災安全，更能以全方位的能力來維護民眾生命財產安全。

台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝
台南市消防局第一大隊新營分隊今天前往新營客運舉辦電動巴士車輛及充電樁搶救課程訓練。記者吳淑玲／翻攝

台南 車禍 公車

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