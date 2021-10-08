雙十連假人車潮疏導 警政署規劃全台交管勤務

中央社 / 台北8日電

警政署今天表示，雙十連假將屆，疫情趨緩，各地可能湧現參加國慶活動旅遊人、車潮，已要求各地警察機關預先規劃交通管制疏導勤務，維持觀光景點等處交通順暢與行車安全。

警政署新聞資料指出，國慶雙十連假從9日至11日，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，預估可能出現旅遊人、車潮，各地警局將針對觀光景點、高速公路連絡道等易壅塞路段，預先規劃勤務，並配合風景遊樂區主管機關進行疏導管制措施。

警政署表示，雙十連假期間，高速公路將實施高乘載管制、匝道封閉及匝道儀控等措施，用路人出發前可透過警廣等方式事先掌握路況資訊，避開塞車路段及時段。

警政署說，民眾可利用台61線西濱快速公路作為往來南北的中長程旅途替代道路，避開國道可能壅塞狀況，提醒用路人，行車應遵守交通安全規則，不要超速、避免疲勞駕駛，平安返家最重要。

另一方面，警政署表示，每年10月為「交通安全月」，經統計車禍事故，近6成是發生在路口，除呼籲民眾掌握「路口慢看停、行人停看聽」原則，將持續要求各地警察機關強化違規取締執法及宣導交通安全。

連假 警察 疫情

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