影／基隆計程車撞過馬路婦人命危 車衝人行道撞倒路樹

今天下午2點多，基隆市一輛計程車新民路左轉中山一路時，疑似因為車內A柱阻擋視線，司機沒有看到正要過馬路一名婦人，接著車子失控撞上人行道，婦人已無生命跡象，命危送醫急救中。

警方調查，今天下午2點多，一名計程車司機從新民路左轉中山一路，撞上一名正在過馬路的七旬老婦，疑似受困車底，計程車擋風玻璃破裂，接著失控撞上人行道，把路樹都撞倒。

基隆市消防隊出動消防車前往救援，到場後發現婦人倒在車下，消防隊員到達現場將婦人救出，婦人當場已無呼吸、心跳，緊急送往醫院急救，目前命危急救中。

肇事司機表示，並沒有看到婦人，不知道怎麼撞上的，警方酒測無酒駕。一名目擊者說，有聽到「碰」的一聲撞擊，衝出來看到就發現計程車撞倒婦人，車子衝到人行道。