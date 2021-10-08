老夫婦新左營站疑遭推落電扶梯 涉案男否認碰撞

中央社 / 高雄8日電

高市8旬夫婦日前在台鐵新左營站搭電扶梯疑遭前方男子轉身推下受傷，鐵路警察局高雄分局表示，梁姓男子到案否認雙方有碰撞，轉身因是要撿掉落拖鞋，警方已將此案函送橋檢偵辦。

鐵路警察局高雄分局左營分駐所長楊啟忠今天中午向中央社記者表示，涉案60多歲梁男7日上午遭警方約談到案時，否認有推撞老夫婦，而是因拖鞋掉落想轉身尋找穿回，結果就看到老夫婦跌落電扶梯，雙方並無碰撞，但警方對梁男說法持保留態度。

楊啟忠說，梁男有出示相關證件證明為身障人士，並聲稱當天是從台南搭自強號到高雄新左營站要去針灸，但在撿拖鞋時看到老夫婦跌落。警方目前已將全案函送橋頭地檢署偵辦，受害者家屬後續將視傷勢決定要不要提出傷害罪告訴。

高市劉姓男子日前在臉書控訴，8旬岳父母4日在台鐵新左營站搭電扶梯準備上樓出站時，前方一名男子突然轉身並走下二階推他岳父，他岳父正納悶不解，瞬間就已和岳母2人跌下電扶梯，造成2人全身是傷，岳母手還骨折。

警察 台鐵 自強號

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