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雙十連假來內湖大賣場採購注意！ 特定路口禁止左轉

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

雙十連假將至，有鑒於返鄉、出遊人車潮將增多，內湖分局針對內科重要的13處路口，規劃轄內交通疏導勤務，包含好市多、家樂福等地，將派員於下午3時起站崗疏導車流，請駕駛人耐心配合警員指揮，以確保行車順暢。警方指出，將針對未保持路口淨空、車輛未禮讓行人、轉彎不依規定車道行駛、違規停車及行人違規等行為，進行取締。

警方表示，為避免雙十連假過多人車湧入轄內的花市及各大賣場採買，影響轄內交通狀況，將在下列路口實施假日時段性禁止左轉措施：舊宗路與新湖一路口，假日9至22時禁止左轉（南轉西）；舊宗路與新湖三路口，假日12至20時禁止左轉（北轉東）；舊宗路與民權東路六段口，假日13至17時禁止左轉（北轉東）。

警方說，碧山巖風景區沿線道路紅線路段為車流交織易生瓶頸處，同樣也會加強取締違規停車，好維護風景區道路順暢。

內湖分局呼籲民眾多搭乘大眾交通工具，若是自行開車，務必配合現場警員指揮、疏導及相關管制措施，以策用路人安全。

內湖警方於轄內重要路口執行交通疏導。記者翁至成／翻攝
內湖警方於轄內重要路口執行交通疏導。記者翁至成／翻攝
內湖區各大賣場區域停車場示意圖。記者翁至成／翻攝
內湖區各大賣場區域停車場示意圖。記者翁至成／翻攝
內湖警方於轄內重要路口執行交通疏導。記者翁至成／翻攝
內湖警方於轄內重要路口執行交通疏導。記者翁至成／翻攝

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