未經許可竟復業 台中KTV業者：不知道要申請

台中市第一警分局昨夜(7日)針對KTV等營業場所進行違規營業查緝，竟在柳川東路的大樓內，發現一家未向市府申請卻私下營業的KTV，業者向警方表示並不知道需要申請通過才能復業，全案在警方偵訊後移送經發局裁罰。

台中市第一警分局大誠所員警在昨夜10時許，前往柳川東路一棟大樓內的KTV進行稽查，發現該KTV並不在經發局核准營業名單內卻自行復業，店內燈火通明並音樂聲環繞，警方遂蒐集現場相關事證，並依照傳染病防治法移請市府經發局裁罰。

據了解，該店營業登記為小吃部，但在核准營業項目內包含視聽歌唱，現場雖然只有2名客人，也沒有人在唱歌，但發現有疑似KTV用的大型投影布幕，業者向警方表示，自己並不曉得要向經發局申請通過後才能復業。