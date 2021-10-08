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未經許可竟復業 台中KTV業者：不知道要申請

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市第一警分局昨夜(7日)針對KTV等營業場所進行違規營業查緝，竟在柳川東路的大樓內，發現一家未向市府申請卻私下營業的KTV，業者向警方表示並不知道需要申請通過才能復業，全案在警方偵訊後移送經發局裁罰。

台中市第一警分局大誠所員警在昨夜10時許，前往柳川東路一棟大樓內的KTV進行稽查，發現該KTV並不在經發局核准營業名單內卻自行復業，店內燈火通明並音樂聲環繞，警方遂蒐集現場相關事證，並依照傳染病防治法移請市府經發局裁罰。

據了解，該店營業登記為小吃部，但在核准營業項目內包含視聽歌唱，現場雖然只有2名客人，也沒有人在唱歌，但發現有疑似KTV用的大型投影布幕，業者向警方表示，自己並不曉得要向經發局申請通過後才能復業。

台中市第一警分局表示，中央流行疫情指揮中心宣布自10月5日至10月18日維持疫情警戒標準為第二級，惟部分行業需符合主管機關防疫管理規定得開放營業，並遵循相關規範或指引，警方將針對禁止營業場所「嚴查嚴辦」，請大家務必配合政府防疫政策，切勿心存僥倖，團結一致戰勝疫情。

台中市第一警分局大誠所員警昨日深夜，發現該KTV並不在經發局核准營業名單內卻自行復業，業者向警方表示不曉得要申請才能復業，全案移請市府經發局裁罰。圖／民眾提供
台中市第一警分局大誠所員警昨日深夜，發現該KTV並不在經發局核准營業名單內卻自行復業，業者向警方表示不曉得要申請才能復業，全案移請市府經發局裁罰。圖／民眾提供

KTV 疫情 台中市

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