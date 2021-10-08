高雄棒球隊某學生疑操練過度致死 校方指是熱中暑病故

高雄某國中棒球隊學生日前突然過世，死因眾說紛紜，高雄市教育產業工會發文質疑，學生究竟是操練致死，還是注射疫苗所致？校方表示，這名學生9月20日在學校參加球隊訓練後，疑似熱中暑，學校馬上陪同就醫，唯日前不幸死亡，與疫苗施打並無時間上的因果關聯。

高雄市教育產業工會申訴部主任劉亞平發文表示，最近高雄市國高中生紛紛接種疫苗，但傳出某國中棒球隊學生突然過世，但究竟是「操練致死」？還是「疫苗原因」？校方「遮遮掩掩」不講清楚，反而變成「羅生門」。

劉亞平表示，這名學生9月25日到30日參加「第八屆立德杯全國青少棒錦標賽」，後來疑在校內發生問題送醫，10月2日學生原就讀國小的相關群組曝光他的死訊，指學生在醫院昏迷幾天後死亡，疑是「訓練過程」昏倒就醫。由於10月4日起，高市各國中紛打疫苗，亦有人質疑是否與疫苗注射有關聯？

劉亞平認為，學生死亡一事造成這麼多傳言紛擾，教育局和校方有必要揭露真相，不能逃避責任。

高雄市教育局表示，經查這名國中並未接種疫苗，至是否與訓練過程有關，教育局將組調查小組查明原因。教育局已會同探視關懷家屬，並與學校協助家屬處理後事。同也立即籌組專業公正調查小組，務求釐清全案事實，如查有違失，將依規定追究相關人員責任。

國中生就讀的學校表示，這位學生在9月20日早上發生熱中暑昏迷，學校有全力協助關心，給予家屬資源與支持，但學生後來病況不佳，10月2日早晨就離開人世。至於外界懷疑可能與疫苗相關，但疫苗施打的時間是10月6日，學生2日已離世，兩者間並無因果關聯。