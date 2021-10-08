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與女騎士車禍後竟棄車逃 高雄警追肇逃駕駛
高雄市三民區鼎力路今天凌晨發生肇逃車禍，一輛轎車先與騎機車的秦姓女子發生碰撞後，不久就有人到場將轎車司機載走，轄區警方三民二分局獲報到場，正擴大調閱監視器，掌握特地對象身分積極查緝中。
警方表示，今天凌晨1點左右，秦女（63歲）騎機車沿著金鼎路東向騎乘，這輛肇逃轎車沿著鼎力路南向行駛，雙方在鼎力、金鼎路口發生碰撞。
據目擊者陳姓男子表示，轎車先與騎機車的秦女碰撞後，轎車沿著鼎力路行駛碰撞分隔島，最後停在鼎力路39號前。警方初步判斷轎車疑似闖紅燈及未減速肇事。
秦女手腳擦傷送往大昌醫院無大礙，酒測值為零。現場車殼零件散落一地，還有汽油、機油滲出。
警方獲報後立即擴大調閱監視器，掌握特定對象身分積極查緝中。肇逃駕駛將依刑法肇事逃逸罪嫌偵辦，另依道路交通管理處罰條例第53條、62條告發。
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