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台中驚傳火燒車 消防3分鐘撲滅幸無人傷亡

聯合報 / 記者 劉柏均／台中即時報導

台中市北屯區台74線太原路交流道今早驚傳火燒車意外，消防局出動兩台消防車前往現場，並在3分鐘左右撲滅火勢，初判起火點位在車輛駕駛座及副駕駛座之間下，無人員傷亡，警方經通報後也到場排除交通狀況，詳細起火原因還待警方與火調人員調查釐清。

台中市消防局今早10時許接獲報案，在北屯區台74線，太原路交流道北上出口匝道發生一起小貨車火燒車意外，立刻派遣東山及中山分隊到場，出動2輛消防車、1輛救護車及9名人員到場搶救，初判此次起火點位於小貨車駕駛座及副駕駛座之間，消防人員在3分鐘內迅速撲滅火勢，整起案件所幸無人傷亡，全案詳細起火原因交由警方及火調人員調查。

台中市第五警分局東山派出所所長楊俊宏表示，在消防隊撲滅火勢後，所內員警便立即協助將事故車輛移到安全路旁，當時現場車流並不多，在處理完事故現場後，目前交通狀況良好，請民眾放心。

台中市消防局東山及中山分隊到場後，僅利用3分鐘時間迅速將火勢撲滅，再與第五警分局東山所員警，將車輛移動到安全路旁，排除交通狀況。圖／熱心民眾提供
台中市消防局東山及中山分隊到場後，僅利用3分鐘時間迅速將火勢撲滅，再與第五警分局東山所員警，將車輛移動到安全路旁，排除交通狀況。圖／熱心民眾提供
台中市北屯區台74線太原路交流道今早驚傳火燒車意外，起火小貨車在車陣中不斷冒出濃煙。圖／翻攝自網路
台中市北屯區台74線太原路交流道今早驚傳火燒車意外，起火小貨車在車陣中不斷冒出濃煙。圖／翻攝自網路

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