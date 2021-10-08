台中驚傳火燒車 消防3分鐘撲滅幸無人傷亡

台中市北屯區台74線太原路交流道今早驚傳火燒車意外，消防局出動兩台消防車前往現場，並在3分鐘左右撲滅火勢，初判起火點位在車輛駕駛座及副駕駛座之間下，無人員傷亡，警方經通報後也到場排除交通狀況，詳細起火原因還待警方與火調人員調查釐清。

台中市消防局今早10時許接獲報案，在北屯區台74線，太原路交流道北上出口匝道發生一起小貨車火燒車意外，立刻派遣東山及中山分隊到場，出動2輛消防車、1輛救護車及9名人員到場搶救，初判此次起火點位於小貨車駕駛座及副駕駛座之間，消防人員在3分鐘內迅速撲滅火勢，整起案件所幸無人傷亡，全案詳細起火原因交由警方及火調人員調查。