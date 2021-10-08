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釣客夜闖野柳地質公園將嚴查 破壞地質最重可罰500萬

聯合報 / 記者游明煌／新北即時報導

女王頭的國內外知名景點新北市野柳地質公園，晚間大門關閉後，常有釣客自後門岩石攀爬進入到岸際垂釣，行徑大膽囂張，北觀處及海巡、警方相關單位近日加強巡查，並會利用遠端監控系統，隨時出手逮人。如果有侵入破壞珍貴地質，嚴重者可依發展觀光條例重罰500萬元。

晚間野柳地質公園並未營業，但後門附近常有海釣客非法侵入，因為附近一處岸際礁石是釣點，魚群豐富，不少釣客非法攀爬高聳圍牆和重重鐵絲網入侵，因釣客穿有釘鞋，有的踩上去會破壞園區內珍貴地質。

交通部觀光局北觀處表示，如果釣客破壞珍貴地質導致不可回復，可依發展觀光條例最重可罰到500萬元以下，任意非法入侵的行為也可處罰，至少罰5000元，提醒釣客不要再視若無睹，將會依法開罰。

野柳地質公園指出，野柳地質公園是海岸保護區，嚴禁垂釣漁撈，當地民眾也成立海岸護衛隊，加強保護生態。

釣客夜闖野柳地質公園將嚴查，破壞地質最重可罰500萬。記者游明煌／翻攝
釣客夜闖野柳地質公園將嚴查，破壞地質最重可罰500萬。記者游明煌／翻攝
釣客夜闖野柳地質公園將嚴查，破壞地質最重可罰500萬。記者游明煌／翻攝
釣客夜闖野柳地質公園將嚴查，破壞地質最重可罰500萬。記者游明煌／翻攝

野柳 女王頭

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