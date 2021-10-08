獨居嬤居簡陋老舊屋堆雜物 基檢送愛送電器煥然一新

基隆市一名高齡獨居阿嬤，居住環境簡陋，四周牆壁也斑駁龜裂，加蓋鐵皮屋頂及家具都腐朽，甚至不堪使用，電線老舊。基隆地檢署動員社會勞動人、多個社團協助環境打掃、家具汰換、水電重新規畫配線，讓她的家變得安全舒適且煥然一新。

基隆市政府社會處身心障礙福利科轉介這位高齡獨居者，因身體不便加上無工作收入，生活上僅能勉強自理，居住環境簡陋，電線老舊更有走火釀災危險。

基隆地檢署昨天動員社會勞動人，為案家清除堆積多年的雜物，進行徹底的環境清潔。不只如此，檢察長余麗貞、基隆市榮譽觀護人協進會理事長楊司平，致贈案家關懷防疫紓困物資，以及衣櫥、木製桌櫃、保潔墊等家具用品。

天行者慈善基金會理事長李昌萬將協助汰換老舊電線、重置熱水器、安裝衛浴門等，慈濟慈善事業基金會亦會幫案家汰換老舊床架、購置新床墊，集結了各界的愛心讓阿嬤的家充滿溫暖與愛心。

在勞動服務過程中，有勞動人表示未曾見過如此惡劣的居住環境，覺得很有意義。余麗貞也到場關心，她說，社會勞動在執行過程中幫助需要幫助的人，協助弱勢案家打掃。以勞動服務回饋社會成就大愛，讓阿嬤很感動。