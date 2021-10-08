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假借名義發市長選舉假民調新聞 新竹市議會怒報案

聯合報 / 記者張裕珍／新竹即時報導

台北1家數位媒體公司昨天透過yahoo新聞平台，發布1則「獨家，竹市長選舉民調鄭正鈐20.4%、林耕仁11.6%、高虹安10.8%」的新聞，由於內文指為新竹市議會所做民調，市議會今天不滿向新竹市警察局報案，指內容為假民調、假新聞，採取法律行動，以正視聽。

市議會指出，本屆新竹市議會未曾做過任何民調，但台北一家數位媒體公司7日透過yahoo新聞平台，露出【獨家，竹市長選舉民調／鄭正鈐20.4%、林耕仁11.6%、高虹安10.8%】的新聞，內文指民調所列調查名單有國民黨立委鄭正鈐、林為洲、民眾黨立委高虹安、時力立委邱顯智、民進黨竹市議員鄭宏輝、李妍慧、陳建名與國民黨竹市議員林耕仁共8人。

這家媒體公司還捏造民調由「新竹市議會委託民調公司所做，調查時間為10月1日至10月4日，以新竹市20歲以上市民為母體，隨機抽樣家用電話做電訪調查，訪得有效樣本為1250人，並依選區與年齡結構分別加權；本調查在95%信心水準下，抽樣誤差為正負6.3個百分點。」

市議會強調內容不實，也根本沒做過這份民調，但卻遭假借名義，還製作假新聞散布，今天已經報案處理。

台北1家數位媒體公司昨天透過yahoo新聞平台，發布1則「獨家，竹市長選舉民調／鄭正鈐20.4%、林耕仁11.6%、高虹安10.8%」的新聞，市議會今天不滿向新竹市警察局報案，指內容為假民調、假新聞，採取法律行動，以正視聽。記者張裕珍／翻攝
台北1家數位媒體公司昨天透過yahoo新聞平台，發布1則「獨家，竹市長選舉民調／鄭正鈐20.4%、林耕仁11.6%、高虹安10.8%」的新聞，市議會今天不滿向新竹市警察局報案，指內容為假民調、假新聞，採取法律行動，以正視聽。記者張裕珍／翻攝

民調 新竹 鄭正鈐

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