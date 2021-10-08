19歲小媽媽未婚懷孕怕被罵 遺棄男嬰丟在幼兒園門前

桃園19歲林姓女學生未婚懷孕怕被爸媽知道，獨自在家生下小孩不到1小時，竟將男嬰以外套包裹，深夜棄置在附近幼兒園大門前，男嬰深夜嚎啕大哭被民眾發現，警方也循線找到生母；檢方認為，林涉犯遺棄罪嫌，但她犯後已經兒子接回照顧、健康良好，偵結予以緩起訴處分。

檢警調查，林女（19歲）今年2月7日凌晨4點多住家生下1名男嬰，明知兒子才剛出生無自救能力，身為母親有扶助、養育及保護義務，卻因本身經濟因素無力扶養，才剛產子不到1個小時，就將男嬰用外套包裹棄置在附近的幼兒園門前。

後來附近民眾深夜聽見男嬰嚎啕哭聲，出門查看才驚見棄嬰，轄區警方獲報調閱周遭監視器，循線查獲林女依遺棄罪嫌將她送辦。

檢方訊時，林女坦承不諱，但辯稱懷孕後怕家人知道，懷胎時一直隱瞞直到生產擔心曝光，又礙於沒有穩定工作、經濟收入拮据等，才決定將剛出生的兒子遺棄在幼兒園門前。

檢方認為，林女身為男嬰媽媽有照顧扶養義務，卻憂心未婚生子一事被家長得知，竟將男嬰棄置路邊，涉犯家暴遺棄罪嫌所為實屬不該，但她沒有前科，在警詢、偵查中均坦承自白、深表悔悟，目前年僅19歲仍在就學中，智識尚未健全。