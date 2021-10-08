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社子島倉庫大火 北市警消撲滅無人傷

中央社 / 台北8日電

台北市延平北路7段的社子島內今晨發生火警，警消到場發現放置建築材料倉庫起火，因現場缺乏水源，約1小時許才撲滅火勢，燃燒面積約470平方公尺，無人傷亡，起火原因待調查。

台北市警消凌晨3時許獲報，延平北路7段巷弄內發生火警，立即指派20輛消防車、2輛救護車，共52名消防人員趕赴起火地點，消防員到場發現，現場火勢猛烈，且冒出大量濃煙，立即拉水線搶救。

但因現場缺乏水源，凌晨4時許才撲滅火勢，警消初步調查，起火地點為放置建築材料鐵皮倉庫，燃燒面積約470平方公尺，未有人員傷亡，起火原因待調查、釐清。

消防局表示，社子島內有許多鐵皮屋工廠或倉庫，因防火區劃及防火結構較差，若不幸發生火警，容易擴大延燒，加上缺乏水源、道路狹窄，導致消防車部署不易，針對社子島消防安全，已訂定火災搶救計畫，且每年都會舉辦搶救演練。

社子島 建築

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