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影／大貨車扯斷科學園區路口號誌逃逸 警以車追人開罰

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導

36歲溫姓男子駕駛大貨車，10月5日下午2點多行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車頂的安全護欄裝置未拆除，導致車身過高，車輛從科學路右轉進公義路時拉扯到路口上方電線而不知，結果將號誌燈桿扯斷，但他仍繼續行駛，警方「以車追人」查出肇事者，昨天下午到案後被警方依肇事逃逸舉發違規，並須承擔賠償號誌桿設備及監視器毀損費用等民事責任。

竹南警分局大同派出所10月5日下午接獲民眾報案，竹南鎮公義路、科學路口有號誌燈桿倒在路上，車輛無法通行，路口號誌也故障停擺，分局立即派遣交通快打警力到場疏導。

警方說，員警到場發現，號誌燈桿已斷裂橫倒，連同電線占據雙向共5個車道，路口監視器也損壞，幸好當時無人車通行，未釀成其他災害，這處路口是竹南科學園區上下班車輛必經的交通要道，事故嚴重影響交通秩序，員警趕緊通知維修單位到場，並擺放交通錐警示，協助疏導交通，經維修單位努力排除，趕在下班車潮湧現前及時恢復交通。

員警調閱附近監視器畫面查看，發現一輛大貨車未將車頂安全護欄裝置拆除，導致車身過高，於行駛科學路右轉進入公義路時，拉扯到路口上方電線而不知，車子仍繼續行駛，號誌燈桿也應聲被拉扯斷裂並倒下，員警以車追人，肇事者7日下午到案說明，承認一時疏忽，但他明知肇事仍未依規定報案處理，警方以肇事逃逸開單舉發他違規，並告知必須賠償號誌桿設備及監視器毀損費用等民事責任。

竹南警分局表示，這起事故員警到場後積極處理，因此能趕在下班時間車流量增多之前及時恢復交通，提醒大型車輛行車前應注意車身狀況，行駛時必須留意道路設施，發生事故要立即報警處理，以免錯上加錯，讓自身背負更多責任。

大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝
大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝
大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝
大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝
大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝
大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝
大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝
大貨車行經苗栗縣竹南鎮公義路、科學路口時，因車身過高拉扯到路口上方電線，將號誌燈桿扯斷，但肇事司機仍繼續行駛，被警方查獲告發肇事逃逸。圖／記者胡蓬生翻攝

監視器

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