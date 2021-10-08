大溪汙水下水道工程影響交通惹怨 議員會勘 桃市府開罰

桃園市大溪區介壽路、新光東路口因水務局污水下水道公共管網工程，導致南下往大溪方向車道縮減交通堵塞，地方反映後市議員陳治文辦理會勘，確認施工廠商未執行交維計畫執，水務局以疏失扣罰與限期改善；交通局也要求10月12日前提交通維持計畫變更圖說至交通局審查，其他推進面交維也要檢討。

市議員陳治文今天表示，4日邀集相關單位會勘，地點在大溪區介壽路250巷口施作管線推進工地，屬於埔頂污水OT工程，對於民眾反映上下班尖峰時段未指派交管人員一事，會勘後要求廠商於交通尖峰時間上午7至9點、下午5至8點派義交於路口疏導車輛；另考量工區鄰近僑愛國小每周三中午逢全校放學，必須增派交通指揮人員，疏導放學車輛輛。