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大溪汙水下水道工程影響交通惹怨 議員會勘 桃市府開罰
桃園市大溪區介壽路、新光東路口因水務局污水下水道公共管網工程，導致南下往大溪方向車道縮減交通堵塞，地方反映後市議員陳治文辦理會勘，確認施工廠商未執行交維計畫執，水務局以疏失扣罰與限期改善；交通局也要求10月12日前提交通維持計畫變更圖說至交通局審查，其他推進面交維也要檢討。
市議員陳治文今天表示，4日邀集相關單位會勘，地點在大溪區介壽路250巷口施作管線推進工地，屬於埔頂污水OT工程，對於民眾反映上下班尖峰時段未指派交管人員一事，會勘後要求廠商於交通尖峰時間上午7至9點、下午5至8點派義交於路口疏導車輛；另考量工區鄰近僑愛國小每周三中午逢全校放學，必須增派交通指揮人員，疏導放學車輛輛。
至於工區週邊臨停車輛影響交通，請派出所協助，通知南下大溪方向路側車輛車主移車輛，增加行車空間；同時張貼告示及劃設紅線，施工期間暫時禁止車輛臨停路邊，警示標語不足的問題，必須要在工地路口前增置交通警示標語，提醒路人前方道路縮減、建議提早切換車道。
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