急借5萬元交出金融卡和密碼 物流司機成詐騙人頭戶
基隆1名張姓物流司機為了想借5萬元，誤入詐騙陷阱，把金融卡寄給「貸款方」審核，並告知密碼後，帳戶成為詐騙集團轉帳使用。張男寄出金融卡隔天發現帳戶有資金異常流動報案時，名下帳戶已被銀行通報列為警示帳戶。
基隆市警察局刑事警察大隊提醒民眾，切勿輕信網路及來路不明的民間融資廣告，將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，以免借錢不成，更無辜成為詐騙集團所利用之詐騙人頭。
據了解，張姓男子日前在臉書上看到小額貸款的借錢廣告，因為有資金需求，所以加入廣告上面的LINE ID，暱稱「張經理」為好友，打算借5萬元應急。
張經理告訴張男想借款需先拍照提供身分證、健保卡、銀行存摺照片，並寄出金融卡以超商店到店交付給公司，做為擔保。張經理還要求張男告知金融卡提款密碼，原因是要測試帳戶有沒有問題，全部流程結束後，再安排專員碰面簽約，就會將5萬元匯給張男。
張男依照指示辦理後，隔天查詢網路銀行App，發現帳戶內有多筆資金轉出、轉入，覺得帳戶可能遭不法用途報警，此時他的銀行戶頭已遭銀行通報列為警示帳戶。
警方表示，目前借款詐騙手法，常在網路上刊登「信貸廣告」，吸引有貸款需求或有貸款困難的民眾聯絡，再利用被害人急需用錢的心裡，要求被害人儘速提供存摺及提款卡給公司審核，就能更快放款，甚至要求交付身分證明及金融卡帳戶及密碼 。被害人交付後就交給詐騙機房使用，將詐騙款項匯入上述帳戶，再由主嫌指揮旗下小弟領款。
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