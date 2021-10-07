影／慣竊賊性不改 才步出南檢又偷腳踏車代步

台南市警三分局安中派出所前晚據報，安南區同安路某娃娃機店前有輛腳踏車停放門口多日，店家報警協尋車主，員警從該車後座置物箱內發現已拆封的掛號包裹外袋，聯繫到美國籍傳教士領回失竊腳踏車，經比對監視器，員警眼尖發現51歲吳姓男子日前才被依竊盜現行犯移送南檢，經檢方飭回後步出南檢，他竟又偷傳教士腳踏車代步返回安南區，令員警直搖頭。

警方調查，腳踏車主是美國籍傳教士強森，上月25日在安平區建平十七街停車場失竊，當日即至第四分局華平所報案。他說，正因十幾天沒有代步工具，感到非常困擾，沒想到警方幫他找回愛車，非常感謝警方的幫忙。

警方指出，吳嫌上月24日在安南區安中路一段全聯超市外，偷竊食用他人吊掛在機車上的食物，被安中所以現行犯移送台南地檢署，沒想到賊性難改，偷完食物被法辦才步出地檢署，便再次偷竊腳踏車代步，騎回安南區後棄置在同安路娃娃機店門口，又再次被安中所查獲。

這起案件因安南區同安路某娃娃機店家報案，指門前有輛腳踏車停放多日，報警協尋，安中所員警蕭玄益從該車後座置物箱內發現已拆封的掛號包裹外袋，聯繫到車主至派出所領車，這才發現該車失竊多日。