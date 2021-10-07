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慘了！打N檔又未拉手煞車 連撞10多輛機車一人傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市鄭姓男子今天下午要從市立體育場工地開車離開時，發現前方有機車停放，下車想移開機車時，因為車子打在N檔，又沒拉手煞車，加上路面是有坡度，車輛往前滑動，撞倒10多輛機車，1名路人受輕傷。警方對鄭男實施酒測非酒駕，將由鄭男與受害車主和傷者洽談賠償事宜。

今天下午近4點，50多歲鄭男坐上停放在田徑場外的轎車，準備駛離時，發現前方停放機車影響動線，於是下車想要移動機車，以利開車離開。沒想到他下車後，車子駕駛的竟然緩慢往前移動，鄭男來不及上車停下，一路撞倒10多輛機車。

據了解，鄭男下車時汽車檔位打在N檔，又沒有拉手煞車，加上車頭朝向下坡方向，導致車子往前滑行肇禍。員警獲報到場，對鄭男實施酒測，排除酒後駕車，完成採證後，由鄭男與受損機車車主及傷者自行協調賠償事宜。

鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
鄭男從基隆市立體育場工地要開車離開時，發現前有機車阻擋。下車移車時，車子往前滑行，撞倒10多輛機車及造成1名路人受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

車主 酒測 基隆

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