聽新聞
test
0:00 / 0:00
慘了！打N檔又未拉手煞車 連撞10多輛機車一人傷
基隆市鄭姓男子今天下午要從市立體育場工地開車離開時，發現前方有機車停放，下車想移開機車時，因為車子打在N檔，又沒拉手煞車，加上路面是有坡度，車輛往前滑動，撞倒10多輛機車，1名路人受輕傷。警方對鄭男實施酒測非酒駕，將由鄭男與受害車主和傷者洽談賠償事宜。
今天下午近4點，50多歲鄭男坐上停放在田徑場外的轎車，準備駛離時，發現前方停放機車影響動線，於是下車想要移動機車，以利開車離開。沒想到他下車後，車子駕駛的竟然緩慢往前移動，鄭男來不及上車停下，一路撞倒10多輛機車。
據了解，鄭男下車時汽車檔位打在N檔，又沒有拉手煞車，加上車頭朝向下坡方向，導致車子往前滑行肇禍。員警獲報到場，對鄭男實施酒測，排除酒後駕車，完成採證後，由鄭男與受損機車車主及傷者自行協調賠償事宜。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言